Prezzi energetici bassi: è più interessante avere un contratto fisso o variabile?

È soprattutto il prezzo a influenzare le decisioni dei consumatori. Al momento non ci sarà molta differenza. “Attualmente, i prezzi fissi e variabili sono quasi gli stessi. La grande domanda è quale prezzo e che tipo di contratto avevi prima“.

È molto probabile che sarà interessante per te cambiare contratto se hai un contratto a tempo determinato per più di 6 mesi. Altrimenti bisogna stare attenti per non avere spiacevoli sorprese. “In alcuni contratti di fornitura, il fornitore ti applicherà una certa penalità di uscita, se non rispetti il ​​contratto entro i primi 6 mesi“.

È impossibile prevedere se queste riduzioni di prezzo continueranno nel tempo. La cosa migliore che puoi fare è rivedere il tuo contratto ogni 6 mesi utilizzando il comparatore energetico ufficiale.