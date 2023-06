Fornisce l’abbonamento alla consulenza di telemedicina che riguarda i professionisti

Molti professionisti del settore medico deplorano A mercificazione la salute. “Questo non è il modello in cui credo.”Il ministro François Browne ha risposto mond.

“Non posso prendere un appuntamento con un dottore?” Consulta facilmente »Ramsay Santé, il gruppo ospedaliero privato. Di fronte ai deserti medici, l’azienda offre consulenze a distanza «24 ore / 24» et al «7 A / 7»Per un abbonamento vengono pagati al paziente 11,90 euro al mese. Questa offerta non mancò di suscitare proteste da parte della comunità medica, che denunciò A.S mercificazione la salute.

In che modo suggeriamo che l’accesso all’assistenza sanitaria sia come abbonarsi a Orange? » Si lamenta dell’epatologo Anne Gervais, membro del Collectif Inter-Hôpitaux. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Medici ha risposto l’8 giugno, denunciando A Un’iniziativa che viola l’etica medica.

“Questo ‘espediente’ in medicina dovrebbe essere bandito”

Questi teleconsulti consentono la comunicazione tra privati ​​e professionisti, siano essi ginecologi o medici generici. Se il gruppo conferma che le consultazioni possono essere compensate tramite l’assicurazione sanitaria, l’abbonamento rimane pagato. Questo sistema “Minaccia il sistema sanitario” et al “Sfidare il modello sanitario francese basato sulla solidarietà e sulla gratuità”come ritiene il Consiglio nazionale dell’Ordine dei medici, che chiede una risposta al ministero della Salute.

In LEXPRESSAnche il professore di medicina André Grimaldi e l’ex direttore generale della sanità pubblica in Francia, François Bourdillon, avvertono: “Questa ‘amplificazione’ della medicina dovrebbe essere vietata per ordine dei medici”. Lo scopo del gruppo è loro chiaro: “Economicamente, per fare soldi senza dubbio” con un’idea “Attira i clienti nei lucrativi centri e cliniche del Gruppo Ramsay”. arrabbiati, come hanno chiesto i due specialisti al ministro della Salute “Rompi il silenzio”.

cosa ha fatto. “Non è il modello in cui credo, Lo ha sottolineato il ministro della Salute, François Brown mond. Sono molto legato al ruolo del medico curante, la medicina a due livelli non è una soluzione per la salute. » Ha annunciato che avrebbe preso provvedimenti per far rispettare la regolamentazione delle società di teleconsulenza “per evitare qualsiasi deviazione”.