“80% del mio budget”: questo giocatore ha costruito un PC con una RTX 4090, ma nessuno riesce a capire perché lo abbia fatto

Un “personal computer” dotato di due schede grafiche Nvidia RTX 4090…

Quando senti parlare di qualcosa di inaspettato sul mondo dei PC e dei giochi, probabilmente proviene dal subreddit r/pcmasterrace su Reddit.

L'utente memechinelearning ha condiviso una foto del suo nuovo computer. La prima cosa che potresti notare: il computer è montato su una tavola di legno. Possiamo ammettere che è piuttosto originale, ma il meglio deve ancora venire. Abbiamo infatti trovato non una, ma ben due schede RTX 4090, la scheda grafica più potente attualmente sul mercato.

Memechinelearning su Reddit

Questo modello è pensato per i giochi in 4K con un'ottima frequenza di aggiornamento, o anche di più se volete, soprattutto grazie al DLSS 3. Ma perché allora due RTX 4090?

In effetti, un commentatore ha fatto un’osservazione piuttosto rilevante al riguardo. Lo SLI è scomparso molto tempo fa, Cioè, abbina due schede grafiche per una potenza extra. L'interfaccia Scalable Link esisteva principalmente per servire i professionisti che necessitavano di una potenza di calcolo significativa per compiti molto specifici. Ma lo SLI non è possibile con le schede grafiche RTX.

La scusa rivelata dall'utente è la seguente:

Master in diritto interno. Con due RTX 4090, hai una potenza simile a ChatGPT, senza la supervisione di OpenAI. Ora posso iniziare a giocare di ruolo con Catgirl… e, infine, iniziare a costruire un'intelligenza artificiale per automatizzare il mio lavoro.

In tono umoristico, l'autore risponde alla domanda parlando di local LLM, per large Language Model, che è un metodo di deep learning in grado di utilizzare molti dati attraverso una rete neurale. È in qualche modo simile al ChatGPT a cui fa riferimento l'autore. Probabilmente vorrà sfruttare la potenza di calcolo della sua RTX 4090 per crearsi un “amico gatto” o automatizzare il suo lavoro… a voi la scelta…

La configurazione del mio computer non è affatto bilanciata

È bello avere due RTX 4090, ma il resto della configurazione deve ancora seguire…

L'autore spiega di aver installato questo computer su una scheda madre rinnovata, una ASRock X570, disponibile a circa 150 euro. Quindi la presa AM4 è dotata di un processore AMD Ryzen 9 5950X con 64 GB di RAM (anch'esso ricondizionato).

L'autore sottolinea che ha potuto risparmiare una notevole quantità di denaro perché non ha dovuto utilizzare un processore AMD Threadripper su una scheda madre personalizzata, che sarebbe costata molto di più.

Nonostante non si tratti di una configurazione dedicata al gaming nonostante la presenza di due RTX 4090, ricordiamo che i miner di criptovalute utilizzavano potenti schede grafiche per il farming. Tuttavia, l'autore ha specificato che l'80% del suo budget è stato speso per l'RTX 4090, e data la sua potenza e il suo prezzo, questo è comprensibile.

