Quali sono i giocattoli più gettonati sotto l’albero di Natale?

Che si tratti di nonni o zii e zie che non sono ai margini della cultura del gioco, è un po’ come la roulette russa per i giochi che saranno sotto l’albero quest’anno. Tuttavia, c’è ancora una tendenza che può essere notata e te ne parleremo in questo articolo.

I 5 giocattoli più probabili sotto l’albero

Se l’acquirente chiede: quali sono i giochi più popolari al momento? C’è una forte possibilità di ciò I primi cinque che vi presentiamo di seguito saranno molto presenti sotto l’albero. Perché nonostante le critiche e i giudizi di valore, questi giochi rimangono giochi “classici” che compri per qualcuno a te caro quando non ne sai niente.

Call of duty guerra moderna 2

Se hai avuto la sfortuna di dire alla tua famiglia che ti piacciono i giochi di guerra, è probabile che qualcuno vicino a te si imbattesse in un negozio di videogiochi chiedendo consigli sui giochi di guerra, e chiunque consigli i clienti penserebbe a Call of Duty: Modern Warfare 2. Ovviamente chi consiglia i clienti parlerà del titolo Activision, perché Battlefield 2042 non ha avuto un lancio abbastanza grosso per essere introdotto a Natale e non è “fresco”. In più, Call of Duty è la classica licenza da dare a chi dice di amare i giochi di guerra (mentre lei parlava senza dubbio di giochi di strategia come Foxhole, ma questo non va detto).

Fifa 23

Con la Coppa del Mondo appena conclusa, è molto probabile che FIFA 23 sarà molto presente sotto l’albero. Se anche tu sei una persona che ama il calcio e i videogiochi, è quasi impossibile che tu non abbia questo gioco sotto l’albero. Se hai già FIFA 23, uscirà senza dubbio Mario Strikers. Si spera che la prima opzione sia quella che incontrerai all’apertura dei regali questo fine settimana, perché la seconda non è davvero definitiva rispetto al suo fratello maggiore.

Pokemon: scarlatto e viola

La licenza Pokemon è un classico regalo di Natale. Tutti conoscono Pikachu più o meno e durante la nostra infanzia (quasi) tutti (quasi) abbiamo inchiodato i nostri genitori figurine o peluche. Quindi, per diverse ovvie ragioni, il nuovo gioco Pokémon sarà uno dei giochi più popolari sotto l’albero quest’anno! Si presenta in modo sicuro e adatto alle scommesse per tutte le età. Regalo perfetto da uno zio o una zia che non ha ricevuto la lettera da Babbo Natale.

Dio della guerra: Ragnarok

Chiunque ami la mitologia norrena oi guerrieri muscolosi troverà che valga la pena acquistare God of War: Ragnarök da un parente che dice di amare i giochi di azione e avventura. Non godendo di grandi cambiamenti rispetto al vecchio titolo, God of War: Ragnarök è ancora un gioco eccellente.Qualsiasi venditore può tenere gli occhi aperti offrendo God of War (2019) e God of War: Ragnarök da mostrare quest’anno a Natale .

L’anello dello sceicco

Essendo stato nominato Gioco dell’anno, c’è una buona probabilità che anche l’Elden Ring sia presente sotto l’albero quest’anno. Essendo stato lodato sin dalla sua uscita, molte persone consiglierebbero di acquistare l’Elden Ring, se non God of War: Ragnarök.

Con una rigiocabilità quasi infinita come punto di forza, un mondo eccitante e gratificante, una storia oscura, complessa e affascinante e una direzione artistica che entusiasmerà chiunque ami il fantasy oscuro… L’Elden Ring sembra appartenere sotto l’albero quest’anno, forse anche con una piccola opera d’arte in più.

La nostra menzione d’onore

Anche se i cinque giochi di cui vi abbiamo parlato sono dei classici (in particolare CoD, Fifa e Pokémon), ce ne sono comunque altri che potrebbero trovare il loro posto sotto l’albero quest’anno: il meraviglioso Stray sarà adatto a grandi e piccini con questa avventura felina pieno di colpi di scena, Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion piacerà sempre ai fan della licenza e un pubblico molto più giovane (10+) potrà ricevere Mario + The Rabbids: Spark of Hope senza un briciolo di dubbio.