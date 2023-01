Presto arriveranno sul mercato italiano le prime fragole bianche

“Iniziamo a raccogliere le prime fragole bianche intorno a Capodanno. La raccolta e la vendita continuano fino a metà giugno”, spiega Loris Gentile. Presidente e Direttore Commerciale del Gruppo Gentile, cooperativa della Basilicata, nel sud Italia. Il gruppo lo scorso ottobre ha siglato un accordo con l’azienda statunitense Emco Cal per acquisire una licenza esclusiva in Italia per la coltivazione e la commercializzazione delle fragole bianco perla della Florida.



A sinistra: Umberto Stigliano (agricoltore); A destra: Loris Gentile

“Vediamo commercianti molto entusiasti e molto interesse da parte di celebrity chef italiani ed europei, desiderosi di provare le nostre fragole per piatti insoliti. Ma ci sono anche consumatori che, per intolleranze alimentari e/o allergie, considerano la fragola bianca come un complemento alla classica fragola rossa”, continua il giovane manager.

Dal punto di vista del colore, questa fragola si caratterizza per la mancanza di pigmento nella polpa e nella buccia, ma i semi sono rossi. Il picco di produzione si ha a marzo e aprile, ma nei mesi più freddi dell’anno, gennaio e febbraio, la pianta è più generosa. Le fragole bianche hanno un retrogusto di ananas.

“Attualmente abbiamo un ettaro di produzione. Questa sarà la nostra prima vera stagione dal processo dello scorso anno. Nonostante ottobre sia il mese più caldo, il raccolto è in ottime condizioni, il che ne ha ridotto la crescita vegetativa. Adesso le fragole iniziano a prendere un bel colore. C’è una discreta quantità di frutti acerbi e molti fiori da sbocciare, quindi è possibile garantire una fornitura costante durante i mesi invernali. Lavoriamo con due confezioni, vaschette monostrato per le fragole più grandi e vaschette da 125 g per quelle più piccole, come per il resto della nostra gamma di frutti di bosco.

Per maggiori informazioni:

Gruppo gentile

Via San Valicenti, 6

75025 – Policoro (MT)

Come. : (+39) 379 2280437

direzione@gentilegroupitalia.it

gentilegroupitalia.it