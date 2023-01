Degasville. Gemelle italiane: dal mercatino di Natale ai piani 2023

essenziale

Il duo Decazeville-Coazze è tornato al mercatino di Natale. I funzionari di entrambi i circoli hanno colto l’occasione per perfezionare il piano imminente.

Dopo una pausa dovuta a una crisi sanitaria, gli amici italiani di Goss erano venuti al mercatino di Natale di Degasville.

Sono arrivati ​​venerdì sera.

Hanno pranzato bene con Anita Ruscazzi e sono stati accolti come di consueto con i membri della doppia squadra dalla parte di Degassevillois.

Il sabato mattina, dalle 8, vengono installati fianco a fianco prodotti e accessori, italiani e francesi. Come di consueto, Francois Marty, sindaco di Ticasville, è venuto a salutare i nostri amici transsalpini. Sul lato italiano, lo stand ha offerto Panettoni essenziali, Prosecco e vino bianco italiano da dessert. Sul versante francese, il minestrone e il vin brulè sono caldi, soprattutto il sabato quando la brezza fresca soffia sul mercato.

Specialità italiane

Nel pomeriggio, tutti i membri del duo si sono incontrati in una vicina pizzeria, Wilson’s. La sera cena al Ristorante Iguana a Firmi, un caloroso benvenuto. La domenica mattina i padroni venivano a comprare il loro panettone. Domenica sera, c’è stato un pasto condiviso con la presidente Monique Marchandot per concludere in bellezza il soggiorno. Gli italiani sono stati contenti di partecipare al mercato Decazevillois, nonostante un leggero calo delle vendite di panettoni.

Un’opera di Puccini

In questo nuovo anno 2023, sul versante Decazevillois, le sessioni italiane riprenderanno il mercoledì alle 16:00 e il giovedì alle 14:30, nello stesso luogo al primo piano di Place Jean Segalat.

Durante un incontro pubblico del gruppo gemello a Decazeville (data ancora da definire), verranno confermati i prossimi progetti. Da notare, ora, una nuova presentazione di un’opera di Claudio Tabone (La Boemia di Puccini). Avremo anche un film di Luigi Cantor sulla resistenza apartitica nella regione di Gosse.