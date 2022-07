Lavaggio. Questo sabato c’è il Mercato Gourmet Italiano

Non rientrando nella lista del patrimonio vaureano, il “Faire son marché” fa parte del DNA della città. Oltre ai mercati settimanali, questi momenti sono eventi eccezionali anche in estate. Dopo i mercati gourmet di Place du Bloe e “I buongustai” di giugno, l’Associazione si impossessa dei mercati gourmet italiani dal 9 al 17 luglio grazie all’iniziativa Lavaur. Questo sabato, 9 luglio, la cerimonia di apertura della manifestazione avrà luogo alle ore 12 nella Halle d’Occitanie con un aperitivo gratuito. Dall’inizio, questa settimana dalle 10:00 alle 22:00 scopriamo tutto ciò che compone il sapore del mercato: pasta, formaggi e salumi italiani, salse, amaretti, cannoli, panettoni, il famoso gelato italiano o gioielli in vetro. Di Murano. Oltre ai prodotti, c’è anche il catering in loco o da asporto per coloro che non vogliono cucinare i prodotti da soli. Per questa inaugurazione sarà previsto nel pomeriggio un arricchimento “Fiat 500” in prossimità della sala. L’arte della tavola, come l’automobile, è parte integrante della cultura transalpina.

Al di là dei semplici mercatini, questa settimana offre intrattenimento, ad esempio camminando con le maschere veneziane sabato 9 e domenica 10 o intrattenimento musicale con Pino e Manuela mercoledì 13 e giovedì 14 luglio. L’arte della tavola è quindi, spesso, una delle porte di un’altra cultura.

La città ne fa una specialità del “mangiar bene” unita meravigliosamente all’arte della “dolce vita”.