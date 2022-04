Guerre en Ucraina: l’ONU évoque des «crimes de guerre», la Russie révèle son véritable objectif

L’ONU a répertorié vendredi une série d’actions des militaires russes pouvant relever, selon elle, de crimes de guerre. De son côté, la Russie a asserté son objectif. Elle souhaite le contrôle total sur le Donbass et le sud de l’Ucraina.

Des combattants de l’unité des force specialis tchétchènes se tiennent dans une rue pendant le conflit Ucraina-Russie dans la ville portuaire de Marioupol, dans le sud du pays. – Reuters.







Par AFP

Pubblicazione dal 22/04/2022 alle 14:02 Tempi di lezione: 2 min



le Premier ministre britannique Boris Johnson un qualificato vendredi de «realiste» la possibilità que la guerre in Ucraina durante jusqu’à la fin de l’année 2023.







Interrogé lors d’une conférence de presse a New Delhi sur un tel calendrier évoqué par des sources occidentalis, il a répondu: « C’est une possibilité réaliste, oui, bien sûr, Poutine a une énorme… une erreur catastrophique et la seule option qu’il a maintenant, c’est de continuous à saggier d’utiliser son approche épouvantable, basée sur l’artillerie, pourer d’écraser les Ukrainiens’.

La Russie annonce son objectif

Moscou an annoncé viser le contrôle total du sud de l’Ucraina et de la région du Donbass près de due mois après l’invasion du pays par l’armée russe.

« L’un des objectifs de l’armée russe est d’établir un contrôle total sur le Donbass et le sud de l’Ukraine », a déclaré vendredi un haut responsable militaire russe parlant d’une « deuxième phase de l’ciale » visant entre autres à «assicuratore un couloir terrestre vers la Crimée».

L’Ucraina, qui a obtenu ces derniers jours une aide en armements plus substantielle des Occidentaux, continue d’assurer qu’elle peut repousser les force russes hors du pays.

L’ONU évoque des «crimini di guerra»

Les autorités ukrainiennes accusant régulièrement les force russes de cibler des voies utilisées par des personnes fuyant les combats.

« Dans les territoires temporairement occupés, des unités de l’ennemi continuent de bloquer les mouvements de la popolazione locale, de volere et de rapprocher une crisi umana. Il reduisent en ruines les infrastrutture critiche et bloquent la livraison de cargaisons humanitaires depuis l’Ucraina. Il ya des cas de civils et volontaires fusillés », afferma vendredi dans sa note matinale le ministère ukrainien de la Défense.

L’ONU a répertorié vendredi une série d’actions des militaires russes pouvant relever, selon elle, de crimes de guerre.