Ministero della Salute: “La carenza di medicinali dovrebbe durare per qualche settimana” – LINFO.re

Le interruzioni della fornitura hanno colpito in modo significativo molti farmaci per bambini in Francia. Il Ministero della Salute ha indicato che questa situazione dovrebbe continuare.

Le forme dei bambini sono state fortemente colpite

Per diverse settimane, le tensioni di fornitura Droghe Osservato in Francia, ricorda Le Figaro. Questa situazione particolarmente preoccupante riguarda le forme di paracetamolo dei bambini e alcuni Antibiotici. Il Dipartimento della Salute ha indicato, mercoledì 14 dicembre, che lo strappo dovrebbe continuare almeno per qualche altra settimana.Il momento in cui le azioni intraprese dalle autorità sanitarie danno i loro frutti“.

situazione complicata

Le molecole sono ampiamente utilizzate in antibiotici comeamoxicillina; colpito da questa carenza. Pertanto, le autorità hanno chiesto agli operatori sanitari di garantire l’uso corretto di questi medicinali. Tuttavia, la situazione generale riguardanteamoxicillina; Si stabilizza quando i laboratori di produzione iniziano a ricostituire le loro scorte.

Durante questa conferenza stampa, il Ministero ha anche indicato che la situazione per quanto riguarda il paracetamolo è ancora “composto“e prenderà”Qualche tempo per normalizzare sulle forme pediatriche“.”In altre forme adulte la situazione è più rilassataLui ha spiegato.

azioni compiute

Per rispondere alle interruzioni, ilANSM (L’Agenzia nazionale per la sicurezza dei medicinali) ha istituito molti sistemi, tra cui la ricerca delle fonti di importazione. dovere dei produttoriamoxicillina; Basato su Paracetamolo Per vendere i propri prodotti direttamente ai distributori di farmaci come menzionato. Questa misura è stata presa per promuovere l’equità della distribuzione in Francia. Pertanto, il Ministero della Salute ha confermato che questi dispositivi calmeranno la situazione nelle prossime settimane o mesi.

> Da leggere anche: In Francia, una carenza di amoxicillina potrebbe portare a una “grande” crisi