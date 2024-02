Premier League: vittoria netta dello Standard nella partita di punta

Solido, nonostante la difficile prima parte della partita, il Team Roche ha finito per vincere senza dubbio. Prendono il comando della Premier League da soli per questa occasione!

Questo duello tra le due squadre leader della Premier League era previsto. Si è conclusa sotto la guida di Stephane Guidi la tappa classica del campionato locale femminile. Il minimo che possiamo dire, visto il risultato, è che lo Standard non è mancato al suo incontro a Slesin, davanti ai suoi tifosi.

Ma non tutto è stato così semplice come ha dimostrato il punteggio finale, soprattutto nel primo tempo: “Non è stato bello, quando abbiamo deciso di correre meno rischi del solito”, dice Guidi.

Nonostante tutto, lo Standard non ha concesso chiare opportunità al suo avversario per tutta la partita. Per suggellare la vittoria, i Liegi hanno colpito letteralmente dal primo calcio d'angolo all'inizio del secondo tempo. Plev, davanti, libera la squadra che poi si avvicina all'arte del contropiede con una certa disinvoltura, senza essere sempre precisa nel finale. Gilders e Van Belle, ispirati meglio di Barrett, aumentano il punteggio negli ultimi dieci minuti. Un grande vantaggio per gli abitanti di Lovanio.

La prossima sfida per la Roche, ormai sola in testa alla classifica: tra due settimane la trasferta contro l'Anderlecht.

Standard: OHL 3-0

Criterio: Musica, van Eynde, Cotterels (62° Homartus), Brackman, O'Riordan (90° + 2° Nielsen), Corder, Plauff, Guelders (90° + 2° François), Vonn, Toluba, Barrett (88° van Belle).

OHL: Gil Pérez, Janssen, Kiss, Vivekind, Marinucci (70 van der Linden), Pezmans, Amporter (86 Caravetta), Kuijpers, Detroyer, Sommers (58 Reynders), Van Dijk.

Arbitro: Sig. Ricoeur.

Ammonizioni: Homartus, Kuijpers, Cordair.

Calci: Plev 48 (1-0), Guelders 80 (2-0), Van Belle 90 (3-0).