Possibile formazione Anderlecht – Sint-Truiden: torna Augustinson in squadra e Sardella in panchina?

Brian Rimmer continua la buona notizia. Kylian Sardella e Ludwig Augustinsson rientrano dall'infortunio. ““Vedrò come inserirli nella partita”.“Capire che possono essere titolari e sostituti”, ha detto l'allenatore, ma non si è notato alcun intoppo perché entrambi sono stati annunciati nella selezione della partita.

Augustinson ha una buona opportunità di giocare, data la mancanza di concorrenza per il ruolo di terzino sinistro a causa dell'infortunio di Moussa Ndiaye (che ha tempo fino alla fine di aprile). Luis Patrese sta prendendo slancio e potrebbe restare in squadra, permettendo a Sardella di rientrare gradualmente dall'infortunio alla coscia.

Dirigenti a proprio agio?

Alcuni dirigenti potrebbero essere messi a riposo. Brian Rimmer ha dichiarato il suo desiderio di acquisire giocatori “Rinfrescato fisicamente e mentalmente.” Con i playoff alle porte. Mancano solo cinque partite prima dell'inizio del periodo più importante del torneo.

Giocatori come Verschaeren, Leoni, Vertonghen o Dreyer che hanno giocato in partite consecutive inizieranno alcune delle partite successive in panchina. Rimmer includeva Luca Monticelli e Antoine Colassin nel suo gruppo.

L'Anderlecht si sta già preparando per le qualificazioni

Sint-Truiden in corsa ai playoff?

Sint-Truiden è una delle belle sorprese di questa stagione. Ma Torsten Fink non vuole farsi pressione, anche se la sua squadra è a cinque punti da un posto nei playoff. L'allenatore tedesco ha registrato una vittoria per 1-0 sul Kortrijk e non dovrebbe cambiare troppo i suoi piani. “Siamo usciti da una partita in cui eravamo sotto pressione perché abbiamo perso contro il Circle. Non volevamo cadere in una spirale negativa”.