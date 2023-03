“Preferirei essere lì a ridere”: Florent Bagni racconta la sua cura contro il cancro

Ospite della “Picture of the Week” del programma “Sept à Huit” in onda su TF1, la giornalista Audrey Crespo-Mara ha incontrato il cantante Florent Pagny in diversi momenti della sua malattia. Quest’ultimo, in un’intervista del 26 gennaio 2023, ha raccontato la progressione del suo cancro.

Siamo nel novembre 2022 e il cantante Florent Pagny ha spiegato alla giornalista Audrey Crespo-Mara che andrà in Argentina per continuare la sua remissione, mentre sceglie di interrompere le cure in Francia.

Nel gennaio 2023, il giornalista ha nuovamente incontrato il cantante, questa volta in Argentina. Spiega come interrompere il suo trattamento in Francia potrebbe non essere stata una buona idea. L’artista spiega di essere stato radiografato dopo un forte attacco di tosse. Secondo lui,Le foto non sono fantastiche“.

Sfortunatamente, poiché sembrava migliorare sempre di più, il linfonodo è stato riparato e “C’è il rischio di malignità“Florent Baggny si identifica. Ha confidato la sua scelta di interrompere le cure in Francia e ammette di nutrire qualche rimpianto”. (…) SForse se fossi in Francia, potrei non avere questo linfonodo che assomiglia a questo. E se avessi seguito il programma previsto, allora forse… È un po’ colpa mia“Fiducia.

Tuttavia, il cantante vuole comunque essere ottimista. “Non ci faremo prendere dal panico e faremo ciò che dobbiamo fare“.

Estratto di seguito: