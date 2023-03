Florent Bagni aveva un cancro ai polmoni: “Le foto non sono terribili…”

Questa domenica, nel programma Sept à Huit di TF1, il personaggio sotto i riflettori in “Ritratto della settimana” era nientemeno che il cantante Florent Pagny, che ha recentemente svelato un duetto con Kendji Girac.

Una sequenza di 30 minuti eccezionalmente lunga in cui possiamo vedere la giornalista di Seven to Eight Audrey Crespo-Mara incontrare Florent Baggni in diversi momenti del suo cancro. Prima in Francia a giugno 2022 e poi a New York a novembre 2022 e infine in Argentina, in Patagonia a febbraio, dove è andato a vivere. TF1 ha già prodotto un ottimo reportage sul cantante che ha rivelato tutti i suoi sentimenti evocando la sua lotta contro il cancro.

A novembre, il cantante francese ha annunciato di non avere più metastasi e quindi sembrava essere libero da questo cancro ai polmoni. Poi ha spiegato che sarebbe stato curato in Patagonia e non avrebbe seguito il suo trattamento francese. “Non subentrerà. Mi permetto di impiegare 6 mesi per vedere se riesco a ottenere buoni risultati.“

Ma 5 mesi dopo aver preso la decisione di continuare la sua remissione in Argentina, il cantante francese deve affrontare un’altra brutta notizia poiché nuove metastasi sono apparse non lontano da quelle vecchie che sono scomparse pochi mesi fa. “Una settimana fa mi sono ritrovato con un forte attacco di tosse che mi ha ricordato i miei inizi per questa storia. Vado ancora velocemente a Buenos Aires e ritorno per fare foto. In effetti, le immagini non sono terribiliSpiega l’attore che tornerà in Francia dopo questa brutta notizia, solo per essere inseguito di nuovo.

“C’è un nodo che è stato risolto. Ciò significa che esiste il rischio di sviluppare un tumore maligno. C’è sempre qualcosa che finisce per riaffiorare (…) Non ho fatto l’immunoterapia quindi dovrò tornare indietro e farlo in fretta. “

Pertanto, Florent Bagni si rammarica di non continuare a seguire in Francia. “Se fossi in Francia, probabilmente non avrei questo nodo. E se avessi seguito il programma previsto, allora forse… È un po’ colpa mia. “

Tuttavia, il cantante rimane fiducioso nel futuro. “Non ci arrabbieremo! Faremo quello che dobbiamo fare!“