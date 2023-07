psicologia. Sei sotto influenza psicologica? Questi segni non ingannano

Chi sono i manipolatori ? Troviamo profili con Disturbi narcisistici di personalità (alta autostima, mancanza di empatia, incapacità di mettersi in discussione). A questo si aggiungono le leve della devianza, cioè la soddisfazione di soggiogare l’altro e di prevaricarlo. Dettagli Joanna Rosenblum, psicologa a Parigi, autrice di Narcissistic Deviance: Understanding Control to Free Yourself from It (Alpen, 2022).

A poco a poco si isola, perde il contatto con gli altri, perde la sua indipendenza e non prende più decisioni da sola. Secondo l’intervistato, “La vittima viene gradualmente isolata in modo che possa fare affidamento solo sulle opinioni della personalità che esercita il dominio. Il libero arbitrio e lo spirito critico lasciano il posto a un’unica idea… quella del manipolatore”. Che poi dà libero sfogo a suggerire, molestare, abusare e umiliare.

Partire se possibile

Nella stragrande maggioranza dei casi, una persona non è consapevole di essere sotto l’influenza di una situazione. Non subito. Spesso giustificherà o minimizzerà la violenza che ha subito. “La negazione è potente e il manipolatore è riuscito, nel tempo, a far perdere alla sua vittima abbastanza fiducia da ritenersi responsabile. La manipolazione è stata tale che alcune vittime si sono sentite in colpa per la situazione disordinata”, spiega lo specialista.

E se la vittima si rende conto che la relazione è dannosa, spesso spera che la situazione alla fine si risolva e che la persona manipolatrice cambi il proprio comportamento.

Ma mentre l’incapacità di mettersi in discussione è una delle caratteristiche principali di questo tipo di personalità, è davvero possibile un nuovo inizio? “Le vittime cercano indicazioni che i giorni a venire saranno migliori, infatti c’è poca speranza”.

Allora come ti sbarazzi di una relazione tossica? Dovremmo andarcene, se possibile. “Ci vuole tempo. Rendersi conto che una storia che ritenevi sana e onesta è in realtà manipolazione e oppressione è molto doloroso. Inoltre, il danno psicologico a volte è così profondo che non riusciamo a trovare l’energia per affrontare questa realtà”. Conclude Joanna Rosenblum.

Fonte: Intervista a Joanna Rosenblum, psicologa clinica