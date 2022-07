Ponds of Ruby Core: Dragonflight Dungeon – World of Warcraft

Pools of Ruby Essence è un gioco di dungeon per 5 giocatori in Dragonflight. Si trova nelle spiagge di Awakening, una delle regioni delle Isole del Drago. Questo è un esempio molto breve con tre incontri. Inizia con Melidrussa Manteglace e poi continua con Kokia Foulebraise. Infine, incontrerai Erkhart Stormvein e Kyrakka Mountain. Trova la nostra guida al bagno Ruby Essence di seguito.

L’esempio è troppo breve. Conta meno di 20 minuti la prima volta che lo fai se non si verifica alcun sondaggio per ritardare la scadenza. All’inizio hai spazzatura, prima del primo boss, quindi devi uccidere altri mob per sbloccare Kokia Emberstorm. Una volta sconfitto quest’ultimo, puoi immediatamente iniziare l’ultimo confronto e nessuna spazzatura ti ostacolerà.

Interessanti i mostri nelle pozze di Ruby Essence, inclusi i Troll che, poco prima della loro morte, divennero invincibili, lanciando palle di fuoco dappertutto. Noteremo anche che ci sono nemici che regolarmente respingono i giocatori, mentre altri usano molto AoE, richiedendo loro di muoversi molto e quindi utilizzare abilità il cui tempo è molto breve, con la penalità di non lanciare molti incantesimi durante il combattimento.

1. Manteglace Mélidrussa

Il primo boss in The Pools è il mago Frost. Ha molte abilità con cui si associa rapidamente. Il combattimento è veloce e spesso devi spostarti per evitare di rimanere intrappolato nel bel mezzo dell’incantesimo dell’effetto zona.

Quello che dovresti sapere è che quasi tutti gli incantesimi di Melidrussa applicano la patch Frisone Primordiale. Mentre l’incantesimo è attivo, la tua velocità di movimento diminuisce del 3%. Fai attenzione, l’effetto si accumula fino a 10 volte. In 10 pile, il tuo personaggio viene congelato per 3 secondi e subisce un’enorme quantità di danni ogni secondo durante il congelamento. Quindi arrivarci dovrebbe essere evitato e i guaritori dovrebbero essere attenti ai giocatori che potrebbero cadere nella trappola.

Esaminiamo le capacità di Elf:

tempesta fredda : un grande AoE che viene lanciato sistematicamente sul sito del giocatore. Attira i giocatori vicini al suo centro. Se sei nella zona, subirai danni ogni secondo. Dopo 8 secondi, la tempesta esplode e infligge danni all’intero gruppo. Durante l’esplosione, vedrai una vasta area di impatto a terra. Lì appariranno frammenti di ghiaccio. Non toccarlo, o riceverai pile di freddo primordiale.

: un grande AoE che viene lanciato sistematicamente sul sito del giocatore. Attira i giocatori vicini al suo centro. Se sei nella zona, subirai danni ogni secondo. Dopo 8 secondi, la tempesta esplode e infligge danni all’intero gruppo. Durante l’esplosione, vedrai una vasta area di impatto a terra. Lì appariranno frammenti di ghiaccio. Non toccarlo, o riceverai pile di freddo primordiale. Fulmine di ghiaccio : L’attacco a cono infligge danni davanti al boss e applica 5 accumuli di Primal Chill.

: L’attacco a cono infligge danni davanti al boss e applica 5 accumuli di Primal Chill. crosta di ghiaccio : L’attacco del gelo per un bersaglio infligge molti danni.

: L’attacco del gelo per un bersaglio infligge molti danni. gelo eccessivo : Un incantesimo che il boss lancia per 8 secondi. Durante questo periodo, i giocatori subiscono danni e ricevono una carica iniziale ogni 2 secondi. L’incantesimo deve essere interrotto il prima possibile.

: Un incantesimo che il boss lancia per 8 secondi. Durante questo periodo, i giocatori subiscono danni e ricevono una carica iniziale ogni 2 secondi. L’incantesimo deve essere interrotto il prima possibile. Il risveglio dei cuccioli : L’incantesimo verrà lanciato almeno due volte durante il combattimento. Melidrussa evoca vari componenti aggiuntivi che possono danneggiare i giocatori e utilizza pacchetti di Primal Chill. Devi metterli insieme e inserirli in un secondo velocemente per evitare di ritrovarti con due ondate di extension troppo vicine tra loro.

È un combattimento abbastanza divertente ma non troppo difficile nella modalità normale, poiché il boss ha punti ferita bassi.

2. Che stupidaggine

Una volta eliminato il primo boss, guida un ciclista e sali sulla piattaforma superiore. Ti troverai faccia a faccia con Kokia Foulebraise, il secondo presidente. Tuttavia, questo è impossibile da attaccare. Devi andare in giro per l’area e uccidere tutta la spazzatura finché non la svegli e sarai in grado di affrontarla.

Una volta che Kokia diventa aggressivo, vai avanti e inizia il combattimento. Il boss cambia gli incantesimi che colpiscono il carro armato e i giocatori del gruppo, e non mancherà di convocare gli extra per dargli una mano.

Quando il boss raggiunge 100 energia, che si verifica all’inizio del combattimento, lancerà rituale di legame della fiamma. Quindi prenderà di mira una posizione e attiverà un AoE che danneggerà tutti i giocatori nelle vicinanze. Proprio nel mezzo dell’area AoE, apparirà un’aggiunta, Tempesta di fuoco. È un oggetto infuocato che può lanciare Roaring Inferno, un incantesimo di attacco diretto. Non è male, devi solo assicurarti di essere la bestia DPS. D’altra parte, fai attenzione nel momento in cui muore. L’elemento morirà in una massiccia esplosione che danneggerà tutti i giocatori entro un raggio di 20 metri.

Per il resto, non è molto difficile gestire Kokia perché le altre abilità sono molto limitate:

colpi incendiari : L’attacco diretto infligge danni e applica DoT per 4 secondi. Ciao carro armato.

: L’attacco diretto infligge danni e applica DoT per 4 secondi. Ciao carro armato. Magmatico : Kokia lancia una roccia infuocata davanti a sé, che danneggia tutti i giocatori sulla strada. Il masso è veloce, assicurati di spostarlo una volta che il boss ha lanciato l’incantesimo perché oltre al danno, rimarrai scioccato e stordito per 3 secondi. La roccia rotola per 40 metri e poi esplode.

3. Erkhart Stormvein e Kyrakka

Questo è l’ultimo boss nel dungeon. Lo scontro inizia con Erkhart a terra che attacca i giocatori e il Kyrakka che attacca il gruppo dal cielo. Una volta che uno di loro è al 50% di salute, Erkhart scala la montagna fino alla fine del combattimento.

È importante comprendere appieno le capacità dei due capi:

Erkhart :

espirazione : AoE colpisce tutti i giocatori ed è impossibile schivare. Non fa davvero male, quindi niente panico.

: AoE colpisce tutti i giocatori ed è impossibile schivare. Non fa davvero male, quindi niente panico. Strike Strike : L’attacco prende di mira il carro armato per la maggior parte del tempo. È un enorme successo che combina danni fisici e naturali. Mette anche una goccia che aumenta i danni inflitti del 25% per 30 secondi. L’effetto è cumulabile, il che significa ridurre Erkhart al 50% HP il più velocemente possibile.

: L’attacco prende di mira il carro armato per la maggior parte del tempo. È un enorme successo che combina danni fisici e naturali. Mette anche una goccia che aumenta i danni inflitti del 25% per 30 secondi. L’effetto è cumulabile, il che significa ridurre Erkhart al 50% HP il più velocemente possibile. Vento del cambiamento : Tempesta infligge danni per 4 secondi. e attrarre giocatori.

keraka :

sputare fiamma : Il capo dà fuoco ovunque nella zona di combattimento. Devi muoverti velocemente per evitare di farti male. I giocatori colpiti ricevono un Inner Blaze.

: Il capo dà fuoco ovunque nella zona di combattimento. Devi muoverti velocemente per evitare di farti male. I giocatori colpiti ricevono un Inner Blaze. ruggito dello stesso fuoco : AoE conico davanti alla testa. I giocatori colpiti ricevono un Inner Blaze.

: AoE conico davanti alla testa. I giocatori colpiti ricevono un Inner Blaze. rame interno : Questo è un bug che colpisce i giocatori bersaglio con i loro altri termini boss. Applica un DoT che infligge danni ai giocatori colpiti. DoT inizia quando i giocatori hanno due cariche Inner Blaze. Oltre a ricevere danni, i giocatori colpiti esplodono ogni secondo, causando danni a coloro che li circondano. Inoltre, i giocatori rilasciano un AoE che alla fine esplode e lascia la Terra in fiamme per 25 secondi.

Una terza resa dei conti può trasformarsi rapidamente in un pasticcio inesplorato, con due boss alle prese con AoE dappertutto. Dobbiamo concentrarci su Erkhart finché non lo costringiamo a scalare Kyrakka. Quando abbatti il ​​primo boss, evita il più possibile gli incantesimi di Kyrakka. Una volta che i due manager diventano uno, lanceranno entrambi incantesimi, ma sarà più facile da gestire.

Se si sviluppa in questo modo, di solito viene ignorato male 😀