La NASA descrive in dettaglio il suo piano per restituire campioni di Marte sulla Terra nel 2033

Il rover Perseverance, che è atterrato su Marte un anno e mezzo fa, ha già raccolto 11 campioni di roccia. Ma riportarli sulla Terra in modo da poterli studiare in dettaglio, alla ricerca di tracce di vita antica, risulta essere un compito complesso che richiede più passaggi.

Finora, la NASA ha pianificato di inviare un altro rover su Marte, che avrebbe raccolto campioni depositati da Perseverance per il trasferimento sul lander. Su quest’ultimo, un piccolo razzo sarà pronto per espellere campioni in orbita, nel 2031.

Alla fine, il secondo rover non esisterà. Invece, il Perseverance, che ha dimostrato di funzionare bene, si unirà direttamente al razzo (chiamato Mars Ascent Vehicle).

I campioni saranno recuperati dalla tenacity utilizzando un braccio robotico, realizzato dall’Agenzia spaziale europea (ESA), e integrato nel lander come precedentemente pianificato.

Ma la cautela è sempre necessaria, è stata fornita una soluzione di riserva nel caso in cui la perseveranza si trovasse paralizzata.

La sonda, che dovrebbe decollare nell’estate del 2028 e raggiungere Marte a metà degli anni 2030, trasporterà sulla schiena (oltre al piccolo razzo e al braccio robotico) due piccoli elicotteri.

Il primo elicottero chiamato Ingenuity è in realtà su Marte. La sua performance ha superato ogni aspettativa: ha già effettuato 29 voli, invece dei cinque inizialmente previsti.

I due nuovi elicotteri saranno leggermente più pesanti, dotati di ruote per potersi muovere anche a terra, e di un piccolo braccio che permetterà loro di recuperare campioni che possono pesare fino a 150 grammi.

In questo caso verrà fatto cadere a terra per perseveranza, recuperato in elicottero e depositato ai piedi dell’atterraggio in pochi giorni. Sarà anche raccolto lì dal braccio robotico, che può estendersi fino a due metri, per essere posizionato nel piccolo razzo.

Una volta nello spazio, i campioni verranno finalmente trasferiti su un orbiter precedentemente posizionato attorno a Marte, il cui decollo dalla Terra è previsto nel 2027. Una volta ripristinata la carica, questo orbiter tornerà sulla Terra per atterrare nel deserto dello Utah nel 2033.

The Perseverance contiene un totale di 43 tubi. Dozzine saranno presto depositate sul suolo di Marte per formare una riserva di emergenza. Gli altri 30 saranno destinati al recupero.