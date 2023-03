ChatGPT: motore ragionevole ma non proprio…

questa settimana Podcast “Déclic – Le Tournant” Guarda ChatGPT, questo chatbot che OpenAI ha messo online dallo scorso novembre. Come funziona ? Quali opportunità offre, quali sono i suoi limiti? Disimballiamo tutto questo con Antonino DecambeProfessore di Media Innovation presso UCLouvain e Research Specialist in Artificial Intelligence presso Medialab du Miil.

Per il ricercatore di UCLouvain, non ci dovrebbero essere dubbi su cosa sia veramente ChatGPT: è una versione “Chat Bot” del modello linguistico (GPT3) che si basa su una rete neurale artificiale.

Questo per dire… “Un sistema che all’inizio è un po’ come il cervello di un bambino, ma addestrato su enormi quantità di testo in modo che impari a riconoscere, analizzare, tradurre… persino a creare il testo stesso. Lo fa in particolare imparando a riconoscere il contesto in quali parole cadere. Se vede, ad esempio, la parola caduta associata alla parola Niagara, dedurrà che le parole predette si riferiscono a una cascata. Se rileva la parola caduta associata alla parola bicicletta, dedurrà che ci si aspetta da lui le parole che parlano di una caduta in bicicletta. È sulla base di questa sottostante analisi del contesto che si utilizzano reti neurali artificiali per costruire una rappresentazione del linguaggio. “