Polemica nel Regno Unito: Kate Middleton infrangerà il protocollo all’incoronazione di Carlo III

Il 6 maggio, re Carlo III sarà incoronato re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord più altri quattordici stati sovrani, chiamati regni del Commonwealth, e i loro territori e dipendenze.

Durante questo importante evento nella storia del Paese, quando tutto si risolverà come un orologio, il protocollo sarà ovviamente molto rigido. Tuttavia, il 6 maggio è già previsto un reato.

La principessa Kate, infatti, si prepara a sfoggiare un abito su misura durante questi festeggiamenti. I reali erano soliti sfoggiare i loro abiti più stravaganti, abbinati a gioielli e accessori fantasiosi. Ma secondo diverse fonti vicine al palazzo, Kate Middleton avrebbe scelto di indossare qualcosa di più classico.

Secondo i dati raccolti SpecchioLa scelta dell’abito da principessa è oggetto di dibattito. “Dietro le quinte, si è discusso molto del suo vestito. Abbiamo anche parlato molto di cosa avrebbe indossato in testa. Kate infatti non ha intenzione di indossare una tiara, come impone il protocollo in un’occasione del genere. A Al primo banchetto di stato di Charles come re, per esempio, ne indossò uno.

Mentre Carlo III non sembra infastidito da ciò, esperti e fan esperti della famiglia reale non la pensano allo stesso modo, afferma la fonte del Mirror.