“Messaggi di speranza hanno toccato molte persone”

Harrison Gilkes ha documentato la sua lotta e ha costruito una grande comunità sui social network. Al diciottenne è stato diagnosticato un cancro nel novembre 2020 ed è stato sottoposto a chemioterapia e radioterapia. Era in remissione nel febbraio 2022, ma a giugno i medici hanno detto che il suo cancro era tornato ed era incurabile.

di video Il 21 marzo, 9 giorni prima della sua morte, ha dato le sue ultime notizie, spiegando che dal suo letto d’ospedale il cancro si era diffuso al suo fegato e che uno dei suoi polmoni si era riempito di liquido. “È davvero difficile respirare. I dottori hanno detto che non mi resta molto tempo”, dice ai suoi abbonati. “La cosa migliore che potete fare è pregare per me. Ho pregato molto. Pregate per me e per la mia famiglia. È stato un grande viaggio.”

Suo fratello David ha annunciato la sua morte ai follower dell’adolescente sul suo account TikTok pochi giorni dopo. “Non soffriva quando è morto ed era con la sua famiglia. Volevo solo venire qui per ringraziare tutti in tutto il mondo per il loro sostegno e incoraggiamento. Significava davvero molto per lui”, ha detto.