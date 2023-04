La morte di Bill Butler, la cui mascella inferiore non sarebbe stata altrimenti così spaventosa – Actus Ciné

Il direttore della fotografia Bill Butler, che ha girato Lo squalo di Steven Spielberg, è morto all’età di 101 anni.

È la fonte di alcune delle immagini più terrificanti della settima arte. Bill Butler, direttore della fotografia di Jaws, è morto mercoledì all’età di 101 anni, secondo informazioni confermate dall’American Society of Cinematographers.

Un grande nome della fotografia, Bill Butler è stato nominato per un Academy Award nel 1976 per il suo lavoro in Qualcuno volò sul nido del cuculo. In generi molto diversi, l’americano ha anche firmato i film The Secret Conversation di Francis Ford Coppola, il musical Grease e tre film della saga Rocky (parti 2, 3 e 4).

Nell’ultima parte della sua carriera, Bill Butler ha mostrato quanto potesse essere a suo agio su tutti i dischi. È stato particolarmente responsabile della cinematografia del film horror Child’s Play, la prima parte della saga di Chucky, da Hot Shots! eccitazione Anaconda.

Ma è stato con Jaws in particolare che Bill Butler ha fatto colpo. Nel 2003, quando l’American Society of Cinematographers gli ha conferito un premio per tutta la sua carriera, Steven Spielberg gli ha scritto una lettera toccante.

Lo squalo: la sorprendente confessione di Spielberg

“Eri calmo prima, durante e dopo ogni tempesta sul set di Jaws”.Spielberg ha detto del direttore della fotografia. “Senza la tua dignità e il tuo meraviglioso senso dell’umorismo, avrei perso la strada. Congratulazioni per questo meritato premio dai tuoi colleghi.”

Una leggenda ombra nel cinema, Bill Butler ha compiuto 102 anni venerdì.

