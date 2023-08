Podcast # Indagine: ritorno al cantiere della stazione di Mons

Dopo l’indagine #INCHIESTA, la Corte dei Conti ha esaminato il cantiere della stazione. In questo rapporto di oltre cento pagine, la Corporazione passa in rassegna tutti i passaggi che hanno portato alla costruzione della stazione. Prima tappa la scelta di un architetto: Santiago Calatrava. L’uomo è conosciuto in tutto il mondo, dalla stazione di Ground Zero a New York alla stazione di Liegi-Guillemins. Secondo la Corte dei Revisori, Calatrava era favorito in una gara apparentemente anonima.

L’audit rileva inoltre irregolarità nel contratto generale associato alla costruzione della stazione. Nel sondaggio, #INDAGINE afferma che l’appalto pubblico iniziale era per la costruzione di una passerella. Tuttavia, due anni dopo la pubblicazione del primo contratto pubblico, il progetto è stato sostanzialmente modificato e trasformato in un terminal completamente nuovo. Nella relazione della Corte dei Conti “Indica che due modifiche al contratto di architettura contengono indicazioni sulla natura materiale delle modifiche al contratto iniziale che avrebbero potuto giustificare l’avvio di una nuova procedura di appaltoTraduzione: gli appalti pubblici sono illegali.

Di conseguenza il bilancio esplode da 37 milioni a 348 milioni di oggi. Un aumento solleva interrogativi, secondo la Corte dei Conti. “I dati di budget erano incompleti ei dati forniti durante i lavori non sempre consentivano una riconciliazione tra i budget di investimento annunciati e il budget di esecuzione comunicato dalla BNS. Le differenze di budget sono spesso male interpretate“.

