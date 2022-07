Più rumoroso dei Beatles e dei Rolling Stones: i Queen stabiliscono un nuovo record

La regina è stata di recente in Belgio. Ripetutamente posticipato, il loro concerto come parte del tour dei Rhapsody il 15 luglio allo Sportpaleis ha deliziato i fan. Erano accompagnati da Adam Lambert che ora dirige il posto del defunto Freddie Mercury. Ghiacciata sulla torta, un giorno potrebbe essere pubblicato un nuovo album. In un’intervista con noi la scorsa estate, Brian May non ha escluso la possibilità. A condizione, ha detto, che i materiali creati fossero eccellenti. È difficile immaginare una formazione britannica leggendaria che vende la sua aura.

La band, di cui rimangono solo due membri originali, il chitarrista Brian May e il batterista Roger Taylor, ha appena battuto un nuovo record attraverso il canale. Uno in più! Meglio Le canzoni più potenti Ha ufficialmente venduto più di 7 milioni di copie sul suolo britannico. Non ne ha mai visto uno come lui. Valeva la pena un cenno dell’interessato …

Questo stabilisce anche il suo titolo come l’album più venduto di tutti i tempi nel Regno Unito. Il trofeo che tiene dal 2006. Ha anche trascorso 1.000 settimane nelle classifiche britanniche. È avanzato Abba Orola collezione del gruppo svedese, ha venduto oltre 6 milioni di copie ai nostri vicini britannici.

Il sergente Club del cuore solitario di Pepper I Beatles seguono al terzo posto con 5,3 milioni di vendite.

A livello globale, questo Le canzoni più potenti Queen, è anche una vittoria per tutta la vita. Sono state acquistate oltre 25 milioni di copie dalla sua uscita nel novembre 1981! 40 anni dopo la sua uscita, ha assicurato un bel ritorno per Brian May, Roger Taylor e John Deacon, il bassista che si è ritirato dall’attività. Entrate a cui si aggiungono 3,9 milioni di copie vendute da Greatest Hits IIche si colloca anche tra i primi 10 album più acquistati nel Regno Unito.