È stata scoperta la recente morte dell’attrice Shunka Dokoré nel film “Elvis”.

La polizia di Nashville, nel Tennessee, annuncia la morte dell’attrice Shunka DokureAttualmente protagonista del film Elvis. “Mamma di due bambini, uno dei quali è stato trovato nel suo appartamento, giovedì 21 luglio. In preda al panico, il bambino ha avvertito un vicino che ha immediatamente allertato i servizi di emergenza. Purtroppo era troppo tardi. È in corso l’autopsia per determinare le cause della morte dell’attrice.

















Shunka Ducourie ha recitato nel film biografico di Elvis Presley, interpretando la cantante Willie Mae “Big Mama” Thornton. Il regista del film, Baz Luhrmann, lo ha elogiato in un post su Instagram.

L’artista era anche un cantante. In particolare, ha condiviso il palco del Coachella Festival con Doja Cat. All’età di 44 anni, il suo ruolo in “Elvis” è stata la sua prima apparizione in un film dopo aver lavorato come insegnante per diversi anni.