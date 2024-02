Più di 33.700 dollari per i giovani sani

Comunità. Il torneo di bonspiel Jeunesse en Santé Curling è tornato quest'anno dopo tre anni di assenza. L'evento è stato un enorme successo, raccogliendo $ 33.739.

Marcel St. Pierre, presidente dell'organizzazione, non nasconde il suo entusiasmo per il successo delle attività che si sono svolte dal 28 gennaio al 4 febbraio. “Con 48 squadre, le cose sono andate alla grande! Le persone erano sempre di buon umore e c'era interazione sociale. Come ho detto al pubblico: 'Permettetemi di applaudirvi perché il mio successo siete voi'”, attesta.

Dato che alcune iniziative di finanziamento, come il servizio di scorta, non sono state rinnovate quest'anno, Marcel St-Pierre sperava in una somma più modesta, compresa tra i 20.000 e i 25.000 dollari. Ecco perché il superamento dei 30.000 dollari è stato un risultato accolto con stupore.

“Devo sottolineare il grande lavoro svolto dai nostri presidenti onorari Marie-France Fortin e Charles Martel di Familiprix, poiché i 10.000 dollari raccolti provengono da loro! Parliamo quindi di un terzo delle entrate, quindi loro hanno lavorato molto duramente e io li ringrazio molto.”

Marcel St-Pierre sottolinea inoltre che il campionato di curling è sempre un evento che facilita gli incontri e gli scambi tra dilettanti e principianti di questo sport, il che rende l'attività di raccolta fondi un must.

Ricordate, oltre al contributo dei presidenti onorari e alla sponsorizzazione di 150 dollari per ogni squadra iscritta al torneo, c'erano altri mezzi di finanziamento per superare i 33.000 dollari. Gli organizzatori di Jeunesse en santé hanno infatti offerto biglietti della lotteria per un tavolo regalo, oltre a ricevere donazioni sparse durante la Settimana del Bonspiel. “Tutti sono stati coinvolti, è andata molto bene. L'accoglienza che abbiamo ricevuto quando abbiamo visitato commercianti, aziende e ristoratori è stata straordinaria.”

In preparazione per il 2025

L'anno prossimo il presidente onorario sarà Marc-André Debin della Cooperativa forestale. “Il nostro prossimo presidente onorario, Marc-André Depin, ha già iniziato a organizzare le cose per la raccolta fondi”, conferma Marcel St-Pierre. Per saperne di più sulle prossime attività, visita il sito Jeunesse en santé o la pagina Facebook.

Il presidente dell'organizzazione conferma anche che il campionato di curling tornerà nel 2025. “L'accoglienza da parte della gente è buona e ci dicono che torneranno l'anno prossimo! Con i nostri 15 anni di esistenza, sono sicuramente sempre più le persone che si conoscono e di cui si parla. “Questo evento è stato davvero un enorme successo”, ha concluso.