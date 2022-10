Meteo: torna la pioggia, temperature più fresche.. La prossima settimana arriverà l’autunno e questo va bene

primario

Dopo temperature che a volte meritano agosto a metà autunno, martedì la regione dell’Occitania torna finalmente alla sua natura monsonica. Scopri cosa ci riservano i cieli occitani la prossima settimana, con freschezza, sole, ma anche qualche nuvola e pioggia.

Questa settimana finalmente arriva l’autunno con novembre ma vi assicuriamo: il passaggio sarà agevole… Invio Medi Fornisce un aggiornamento sul tempo all’inizio della settimana.

Lunedì 31 ottobre

Il lunedì la giornata sarà ancora prevalentemente calda durante la stagione, con temperature comprese tra 13 e 19°C al mattino e 19 e 26°C al pomeriggio in tutta l’Occitania. Il massimo è da aspettarsi ad Albi, dove ci si aspetta una bella prelibatezza per tutto il giorno come a Lozère, Aveyron, Tarn, Aude, Ariège e Pyrénées-Orientales.

Previsioni meteo per lunedì 31 ottobre nel pomeriggio.

Meteo Francia



Dopo una mattinata soleggiata, il cielo sarà invece coperto nel pomeriggio su tutta la parte occidentale dell’area. A est, a Gard e Herault, sono previste piogge sparse. Attenzione ai venti lunedì, che continueranno a soffiare nel pomeriggio, quando sono previste punte di 45 km/h e 60 km/h a Tolosa e Rodi.

I primi giorni di novembre

Martedì e mercoledì il cielo occitano sarà sereno. Mercoledì il cielo sarà azzurro e senza nuvole. Le temperature diminuiranno gradualmente da martedì. Martedì mattina sarà mite, tra 10 e 17 gradi Celsius, ma nel pomeriggio non si supererà i 21 gradi Celsius, con temperature medie comprese tra 17 e 19 gradi Celsius. Mer, si raffredda ma… dolcemente. Al mattino avremo finalmente temperature sotto i 10°C, 9°C ad Albi e Castres, 8°C a Montauban, Rodi e Tarbes, e 7°C ad Auch. In un pomeriggio molto soleggiato ci saranno 21°C a Béziers, Carcassonne e Montpellier, e ovunque le temperature oscillano tra 17°C e 18°C.

Giovedì tirate fuori impermeabili e ombrelli, il cielo sarà grigio e la sera è prevista pioggia. Il tempo grigio e la pioggia durano fino a venerdì mattina prima che il sole ceda di nuovo nel pomeriggio e nel fine settimana. Lato di Mercurio, sarà equivalente a mercoledì, notando il venerdì mattina più fresco, con una media di 9 gradi Celsius nella regione.

Torna ai costumi stagionali

Questa settimana in particolare segna il ritorno delle temperature autunnali. In Occitania le medie autunnali sono di 10°C per la minima e di 20°C per la massima. Una tale freschezza che può turbare questo periodo di vacanza e buone notizie.

E così finisce La “banda di calore” che ha fatto salire il termometro Per una quindicina di giorni in Occitania, una durata eccezionale ma anche inquietante. Questo fenomeno è in realtà una manifestazione del riscaldamento globale che si fa sentire particolarmente nel 2022, che si appresta a diventare l’anno più caldo in Francia.