Più di 19.000 pazienti sono stati ricoverati in ospedale il 2 gennaio

Lo stress ospedaliero dovuto al Covid-19 ha continuato ad aumentare nelle ultime 24 ore, con oltre 19.000 pazienti ricoverati, inclusi più di 3.500 casi critici in terapia intensiva, secondo i dati sulla salute pubblica francese.

Gli ospedali francesi stanno ricevendo un totale di 19.043 pazienti con Covid, rispetto ai 18.811 del giorno prima. In 24 ore ricevettero 652 nuovi pazienti, un numero inferiore rispetto ai due giorni precedenti (1102 sabato e 1928 a Capodanno).

I servizi di terapia intensiva, che trattano le forme più gravi della malattia, stanno assistendo 3.572 pazienti (3.560 sabato), di cui 101 nuovi ricoveri. Questo indicatore ha continuato ad aumentare da novembre 2021.

Attualmente, le autorità non conoscono l’impatto della diffusione dell’infezione sugli ospedali a causa della nuova alternativa, Omicron, che è altamente contagiosa. “C’è una differenza tra due e tre settimaneLo specialista in malattie infettive Eric Cooms ha chiamato domenica “tra l’infezione e il ricovero in ospedale.