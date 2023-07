Più alta della Torre Eiffel, Icon of The Seas, la nave più grande del mondo, viene venduta durante la sua prima crociera nel 2024

“Queste enormi navi nell’oceano sono davvero una delle maggiori fonti di inquinamento oggiTuttavia, secondo lui, queste navi da crociera inquinano più di un semplice aereo, anche quando usano il GNL (gas naturale liquefatto) e carburante che produce anche anidride carbonica.

Per Stéphane Cope, ingegnere, specialista della mobilità ed ecologista naturale francese a Bouches-du-Rhône, questo tipo di mega-liner è un’anomalia ecologica. Riconoscendo che devi convivere con un certo tipo di sviluppo, ma dice,La crescita del settore crocieristico compensa tutti gli sforzi che possono essere fatti in termini di riduzione dell’inquinamento su scala urbana. Poco ragionevole, ci diciamo“.

Il suo discorso di oggi è il seguente:Limitato, moderato, regolamentato […] E cominciamo dicendo agli armatori: è troppo tardi per costruire questo tipo di nave. Non è più tempo di generare inquinamento per un’attività che non è, dopotutto, essenziale per il funzionamento della vita, del commercio, ecc. Riduciamo l’inquinamento e non esageriamolo“.

Un altro problema causato da questo tipo di trasporto è l’elevato numero di passeggeri che trasporta. “Quando hai fino a 7 navi nella stessa città (Stéphane Kobe vive a Marsiglia) Che vede i passeggeri sbarcare per un giorno. Ciò significa che la città è stata completamente aggirata. Non è affatto il turismo che una città come Marsiglia, ad esempio, vuole sviluppare. “