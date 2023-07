Immobiliare: esplodono i prezzi degli affitti, “paragonabili alla crisi sanitaria degli acquisti”

Per tre anni, il mercato immobiliare ha attraversato crisi successive in una forma o nell’altra. Dopo una corsa agli acquisti e prezzi alle stelle nel 2020 e nel 2021, la crisi economica generata dalla guerra in Ucraina ha portato a un calo significativo del mercato. In primo luogo, c’è stata un’esplosione dei prezzi dei materiali, in particolare per scopi di ristrutturazione, poi una sfiducia nei confronti delle persone con rating PEB inferiore e infine un aumento dei tassi dei mutui. Secondo gli ultimi dati di Trevi Trust Monitor, pubblicati da Trevi Group, il mercato al momento non è in una buona posizione. “La fiducia nel mercato immobiliare è migliore rispetto all’inizio della guerra in Ucraina, ma i parametri finanziari sono più entusiasti. Il TTM per il secondo trimestre del 2023 conferma che il mercato immobiliare in generale è in pausa. In particolare, sta diminuendo il numero di richieste da parte di persone che vogliono investire. L’offerta di beni nel mercato immobiliare belga – tipicamente il mercato immobiliare – è aumentata del 17% per le case e del 10% per gli appartamenti. Dopo due anni straordinari nel settore, si sta lentamente ma inesorabilmente ristabilendo un nuovo equilibrio tra domanda e offerta. Le agenzie Trevi vedono calare i prezzi delle case in media del 4-5% e degli appartamenti del 3,5%.“Stiamo imparando.

Una piccola rivoluzione nel settore immobiliare a Bruxelles: comprare casa costa meno… ma senza terra Sembra quindi che un ritorno alla normalità sia l'inizio del mercato degli acquisti di merce, anche se il trend non è ancora positivo. D'altra parte, c'è un aumento significativo nel mercato degli affitti. Con i prezzi degli immobili ancora troppo alti ei tassi di interesse che fanno perdere potere d'acquisto agli acquirenti, si trattengono dall'affittare. "Un numero crescente di persone rimane più a lungo nel mercato degli affitti. Di conseguenza, gli affitti continuano a salire. Gli affitti registrati dalle agenzie Trevi nel mercato immobiliare sono aumentati in media del 10%, dalla seconda metà del 2022 alla seconda metà del 2023. Infine, sempre più persone scelgono il condominio rispetto all'abitare più basso. A tariffe vantaggiose vicino al luogo di lavoro, spesso in città. I giovani professionisti sono particolarmente attratti da questo stile di vita." Tuttavia, le prospettive rimangono positive per il futuro, secondo Kim Roesen, amministratore delegato di Trevi. "Vediamo che il mercato sta cominciando ad adattarsi alla nuova situazione per quanto riguarda l'aumento dei tassi di interesse. Il mercato accetta i primi aggiustamenti di prezzo sugli immobili ad alta intensità energetica che richiedono lavori di ristrutturazione", avviso.