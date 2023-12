Pippa Middleton in abito trasparente: la sorella di Kate fa una rara apparizione

La damigella d’onore più famosa del Regno. Nel 2011 Pipa ha avuto una quasi eclissi Kate Middleton Durante il suo matrimonio con il principe William nell’Abbazia di Westminster. Sembra tanto tempo fa, ma la sorella della principessa del Galles ha appena rievocato i bei ricordi britannici.

Peppa, l’ambasciatrice preferita

da ora in poi Madre di tre figliArthur, Grace e Rose, Pippa Middleton Vive una vita pacifica lontano dai paparazzi dei tabloid. La quarantenne inglese è una rarità, ma ha deciso di partecipare al gala della British Heart Foundation, gli Heart Champion Awards, a Londra.

La moglie di James Matthews ha camminato sul tappeto rosso con un abito trasparente verde pino che profumava di fine anno. I suoi vestiti erano di Self-Portrait, un marchio britannico che prende il nome da Kate Middleton si. Pippa Middleton, elogiata per la sua eleganza, ne è ambasciatrice Fondazione britannica per il cuore Da giugno 2014.

Pippa Middleton: Il nome che ha appena dato a sua figlia è oggetto di dibattito

“La gente mi vede come una persona privilegiata che ha sfruttato la mia posizione per trarre profitto. Pensano che non lavoro davvero, che sono una ragazza socievole e superficiale.”“, si lamentava Pippa nel 2016.Lavoro estremamente duramente. Sono fedele ai miei valori. “Sto solo cercando di vivere una vita normale, come molti dei miei amici.” Ha confermato.