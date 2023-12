Mays, Diddy…: Brutti tempi per il rapper

E quattro per Diddy, noto anche come Sean Combs. Il rapper americano sta raccogliendo denunce per violenza sessuale. In tre settimane sono state presentate quattro denunce contro di lui, l’ultima delle quali mercoledì. È accusato di stupro di gruppo contro una minorenne di 17 anni nel 2003. Presumibilmente avrebbero portato la vittima, insieme al capo della sua etichetta discografica e un’altra persona, nello studio della star dell’hip-hop prima di farla ubriacare e drogare per abusarne. suo. Ah.

In Francia, è stato il peso massimo del rap francese Walid Georgi, alias Mays, a dover rinviare i concerti che avrebbe dovuto tenere, compreso quello del 16 febbraio previsto all’Accor Arena (ex Bercy). Motivo: contro di lui è stato emesso un mandato d’arresto da parte del Tribunale penale di Parigi. È sotto processo per non essersi presentato di persona a un processo in cui avrebbe dovuto comparire con l’accusa di violenza e percosse risalente al 2018. Le scuse addotte dal rapper di Dubai sono state ritenute inaccettabili. Il processo è stato rinviato al 5 giugno 2024. “Tale autorizzazione comporta il rischio di reclusione, l’artista ha deciso di non mantenere le date di spettacoli e concerti inizialmente previste per non deludere i suoi ascoltatori nel caso in cui l’attuazione di questa ordinanza è aggiornato.” “Un mandato d’arresto”, ha spiegato la squadra del rapper al quotidiano Le Parisien.