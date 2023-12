“All I Want for Christmas is You” è stato eliminato da un’altra canzone natalizia | musica

È ufficiale: Mariah Carey non è più l’artista più ascoltata in streaming durante le festività natalizie. Come riportato da Billboard, la sua canzone di successo “All I Want for Christmas is You”, che è stata la canzone di Natale più ascoltata in streaming dal 2019, è stata appena detronizzata da una canzone pubblicata nel… 1958. “Rockin’ Around the Christmas Tree” di Brenda Lee e si colloca quindi al primo posto nella classifica 2023.