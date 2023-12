Pierre (Star Academy) molesta Helena dopo una telefonata con la madre, riaccendendo le voci di un riavvicinamento tra i due studenti.

Sono rimasti solo in otto a sognare di vincere lo scudetto Accademia delle stelleE la competizione è intensa. Questa settimana, gli studenti ancora in corsa, accolti dalla coppia presidenziale all’Eliseo, avranno l’opportunità di partecipare allo Star Academy Tour, un appuntamento cruciale. Dopo la loro valutazione, tutti i candidati sono stati nominati, Tranne Helena e Lenny, ai quali è già garantita la partecipazione alla tournée di concerti al termine del concorso. Una boccata d’aria fresca per Helena, che ha avuto momenti difficili all’inizio dell’avventura ma che nelle ultime settimane ha ritrovato fiducia, nonostante le continue prese in giro degli altri candidati sul suo modo di ballare. In questa difficile avventura, Helena può contare sul sostegno incondizionato di chi le sta vicino, in particolare sua madre, pronta a ristrutturarla quando necessario, e il suo fidanzato. Il 13 dicembre, gli utenti della rete hanno assistito a un toccante scambio di battute tra Helena e il suo compagno.

Helena (Star Academy) In coppia, lui la chiama regolarmente “tesoro”.

La giovane donna ha deciso di dedicare due minuti della sua conversazione al suo amante e gli ha chiesto se avesse ascoltato l’album. “Sì, ti ho ascoltato cantare. Onestamente non è male, è fantastico. “Tutto quello che fai, te lo giuro, è così bello”, ha confidato alla sua compagna, Anche se ha ammesso di preferire la sua voce “Senza microfono”. “Mi piace, ma mi piace la tua voce senza i microfoni e tutto il resto. Mi piace la tua voce come se ti sentissi nella vita reale.”“, Ha aggiunto. “Congratulazioni per la tua immunità! Sono felice di aver potuto, anche a distanza, partecipare un po’ al tuo successo. “Sono fiero di te, sono tutti fieri di te, è pazzesco.”Il compagno di Helena ha aggiunto prima di ricordarle i dettagli personali: “Hai aperto il mio quaderno? Guarda bene le foto e pensa a me.” “certamente”Elena ha confermato. Ma il 14 dicembre, nella diretta di Star Ac, i fan dello show hanno potuto assistere ancora una volta a qualche piccolo sfogo tra Pierre ed Helena.

Pierre molesta nuovamente Helena e i netizen si lasciano trasportare

Quest’ultimo l’ha chiamata di nuovo, cara, e poi Pierre l’ha portata via. “Mi hai anche detto che cantavi mediamente“, prende in giro Pierre. Helena ha risposto esilarante: “Ma non l’ha fatto…”, inizia, prima di passare all’argomento come ha avuto un minuto in più per chiamarla la mia ragazza. Poco dopo, quando Pierre aveva appena chiamato sua madre, il favorito della competizione che aveva problemi alle orecchie ha mentito di nuovo per provocare Helena. “Helena, mia madre ti bacia, mi ha detto come: “Ti bacio, Helena, per me”.“, esordisce Pierre. “solo io”si chiede il candidato belga. E Pierre è pronto a fare offerte : “Sei solo tu, le piaci e vuole che stiamo insieme“, prima di correggersi.”Non è vero, mi ha detto di baciarti… il resto non hoUna menzogna che ha fatto molto discutere sul social network X, dove i netizen seguono con entusiasmo il riavvicinamento dei due studenti.