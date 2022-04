Commenta le scene di sesso sont-elles tournées dans «Elite»? Gli attori equilibrati!

Les séries osent de plus en plus dévoiler les moment intimes de leurs personnages. Des scènes qui ne sont pas toujours évidentes à tourner pour les acteurs. Dans la série espagnole «

Elite », diffuso su Netflix, ces séquences

molto caliente

ne sont pas vraiment un problème à tourner.

Les acteurs et actrices de la série ont révélé la manière dans ces scènes étaient filmées. Manu Rios, qui interprète Patrick, confiait ainsi au magazine espagnol Sensacine : «

Je me souviens de mon premier jour… tout s’est enchaîné. Dès huit heure trente du matin, je portais une chaussette ici, et j’étais nu… » La chaussette est un moyen souvent utilisé au cinema et à la télévision pour cacher les party intimes de ces Messieurs. «

Au final, on s’est bien amusés, parce qu’on est dans la même situation et on se comprend et du coup, on en rigole

», poursuivait-il. «

Il ya aussi une coordinatrice d’intimeté qui nous fait sentir plus calme et nous évite d’être trop exposés. Même si tout le monde le verra plus tard. »

Même son de cloché du côté di Georgina Amorós, alias Cayetana. « Ce sont des séquences qui demandent plus de pudeur parce qu’on est nus. Mais il s’agit d’avoir confiance aussi bien en son réalisateur, avec qui on est d’accord et qui fait tout pour nous mettre à l’aise, qu’avec son partenaire. La comunicazione è importante. Durant ces scènes, il n’y a que les gens essentiels. » Une équipe réduite qui évite les riguardo indiscrets et qui permet aux comédiens d’être plus à l’aise.

Depuis l’affaire #MeToo, de nombreuses équipes de production se sont entourées d’un coordinatour d’intimeté, qui s’assure que les acteurs et actrices se sentent bien, et d’un chorégraphe, pour que chaque mouvement, soit organis l ‘immagine d’une d’une.