Nick Aldis parla del suo obiettivo principale come GM di SmackDown

Il direttore generale di WWE SmackDown, Nick Aldis, ha recentemente parlato in una recente intervista con WWE The Bump e ha spiegato il suo obiettivo principale riguardo allo show blu. Nick Aldis ci dice:

“Direi che, in qualità di direttore generale del marchio numero uno nell’intrattenimento sportivo, c’è uno standard da rispettare, ma sicuramente non sono una persona che riposa sugli allori. Voglio continuare a far crescere il marchio, continua a farlo.” Sviluppalo e offri gli showdown più emozionanti possibili all’universo WWE come parte del marchio blu, o come parte dei PLE, ma idealmente SmackDown. “Questa è davvero la mia missione: portare i match definitivi nell’universo WWE proprio al momento giusto, nel nome del marchio blu, della Premier Division e di SmackDown.”