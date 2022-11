Charlotte Casiraghi appare per la prima volta con i suoi due figli e il marito al National Day di Monaco

Il 19 novembre Monaco festeggia. La partecipazione e le apparizioni dei membri della famiglia principesca sono tra i momenti salienti della giornata. Quest’anno hanno partecipato tutti i nipoti e le nipoti del Principe Alberto II, accompagnati per la prima volta dai propri figli. Charlotte Casiraghi è apparsa per la prima volta con i suoi due figli, Raphael Elmaleh e Dimitri Rassam, e con suo marito.

Prima apparizione pubblica di Dimitri e Balthazar Rassam

La figlia maggiore della principessa Carolina di Hannover partecipa ogni anno alle celebrazioni della festa nazionale. La Festa del Principe, celebrata il 19 novembre, giorno di San Ranieri, inizia con una Messa di Ringraziamento e Reverenza te Dome nella cattedrale di Notre-Dame-Imacoule a Monaco. Il principe Alberto II, sua moglie e due sorelle partecipano a un servizio nel coro della cattedrale e affrontano i figli della principessa Caroline e della principessa Stephanie. di mezzo Carlotta Casiraghi36 risposta.

Charlotte Casiraghi, vestita di Chanel dalla testa ai piedi, arriva alle celebrazioni del National Day 2022 a Monaco, al braccio di suo marito, Dimitri Rassam, e con la sua sorellastra, la principessa Alexandra di Hannover (Foto: David Nevers/Abacapress )

Dopo la messa, la famiglia principesca si è riunita nel salone d’onore del palazzo principesco per assistere alla presentazione dei privilegi da parte del re. Il clan dei Grimaldi raggiunge poi i balconi del palazzo per assistere alla parata militare. Durante i matrimoni e le nascite, sempre più membri della famiglia principesca seguono la festa nazionale. Finora Charlotte ha partecipato ai festeggiamenti da sola o con il figlio maggiore, Raphael Elmaleh, 9 anni in un mese.

Il maggiore dei tre figli della principessa Caroline con i loro mariti, mogli e tutti i loro figli. Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi con Stefano, Francesco Casiraghi e Dimitri Rassam, Charlotte Casiraghi con Balthazar Rassam e Raphael Elmaleh, Andrea Casiraghi e Tatiana Santo Domingo dall’India, Sasha e Maximilian Casiraghi (Foto: David Nefresser)

I figli di Charlotte Casiraghi partecipano alla celebrazione della festa nazionale del 2022 a Monaco

Nel 2022, per la prima volta, Charlotte Casiraghi ha accompagnato il marito, Dimitri Rassam. Charlotte ha sposato il figlio di Karol Bouquet nel 2019. La coppia era già genitori del piccolo Balthazar Rassam nato nel 2018. Balthazar ha appena festeggiato il suo quarto compleanno. Con il matrimonio dei suoi genitori, Balthazar è stato legalizzato dopo la sua nascita e incorporatoOrdine di successione al trono di Monaco Retroattivamente. Charlotte e Balthazar sono undicesimo e dodicesimo in linea di successione al trono. Raphael Elmaleh non compare nella linea di successione al trono, a differenza del fratellastro, perché i suoi genitori non si sono sposati.

Per la prima volta, Balthazar Rassam e suo padre partecipano alle celebrazioni del National Day con Charlotte Casiraghi e suo figlio Raphael (Foto: David Nevers/Abacapress)

Sul balcone l’India è raggiunta da Battlehazar e Rafael, Sasha e Maximilian Casiraghi, cugini di primo grado, figli di Andrea Casiraghi. Assenti anche Francesco e Stefano Casiraghi, figli di Pierre Cacerahi, mentre sul balcone adiacente si sono affacciati con i genitori il principe ereditario Jacques e la principessa Gabriella.

Raphael Elmaleh, figlio di Charlotte Casiraghi e Jad Elmaleh, affiancato dai tre figli di Andrea Casiraghi, cugini di primo grado: India, Sacha e Maximilian Casiraghi (Foto: David Nevers/Abacapress)

Il popolo del clan Grimaldi è abituato a partecipare agli eventi ufficiali fin dalla tenera età. I membri della famiglia principesca fanno parte della vita di Monaco e del DNA del principato. Solo i figli legittimi del re e di un regno precedente portano il titolo principesco, il che non impedisce ai nipoti di partecipare attivamente alle attività della corona. Ad esempio, Charlotte Casiraghi è la madrina della Pubblica Sicurezza, Polizia di Monaco. Finora Charlotte, da sola o con il marito, ha partecipato ad eventi pubblici. Rafael Al-Maleh aveva già partecipato alla Giornata Nazionale. Nel frattempo, Balthazar non aveva mai partecipato alla festa nazionale e conoscevamo principalmente il suo volto grazie alle foto scattate dai paparazzi.