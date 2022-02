Rihanna dévoile son « baby bump » dans une nouvelle tenue de grossesse radicale

Persone e persone

La chanteuse de 33 ans repousse encore les limit.

Elle ne fait rien comme tout le monde. Rihanna, 33 anni, partecipa a son premier enfant et on peut compter sur la star pour bousculer encore et toujours les code pre-établis. Et ses tenues de grossesse n’y échappent évidemment pas.

De mille feux

Après avoir a fièrement affiché son « baby bump » dénudé dans les rues de Santa Monica, la chanteuse a remis ça à l’occasion de son événement « Fenty Eau De Parfum » a Los Angeles. Comme pour jour de l’annonce de l’heureux événement dans les rues de Harlem, Rihanna a laissé entrevoir son ventre déjà bien rond et imposant. Pour briller un peu plus encore, Rihanna avait jeté son dévolu sur une marque de joaillerie dont elle raffole : Messika. Trois superbes baggues en diamant des collections de Haute Joaillerie Luna selvaggia, Acchiappa diamanti et Incantesimi esotici de la maison française s’étaient invitées sur ses doigts pour marquer le coup. Et prouver une bonne fois pour toutes qu’un look de grossesse peut ne pas être plan-plan grazia aux bons accessoires.

Elle était accompagnée du rappeur A$AP Rocky avec qui elle a affiché sa complicité sur le tapis rouge. L’accouchement de la star de 33 ans est prevu pour le printemps 2022.