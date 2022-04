Démarrage pas folichon pour la saison 3 de « Cantante in maschera » Seulement 3,58 million de Français étaient devant leur poste de télévision, ce vendredi soir, pour le lancement de cette nouvelle édition présentée di Camille Combal. Les audiences belges ne seront connues que lundi. In confronto, il premier épisode de la saison 2 avait rassemblé plus de 4,7 milioni di telespettatori in Francia.

Pour rappel, le principe du jeu de démasquer des célébrités cachées sous des costumes aussi impressionnants qu’improbables. Pour y parvenir, des indicis sont dévoilés tout au long de la saison et surtout, à chaque prime, les starssont invitées à interpréter une chanson, en costume, devant un jury d’enquêteurs composé de Kev Adams, Anggunless, Jarandry

Comme deux poissons dans l’eau

Ce 1er avril, deux célébrités ont déjà été éliminées par le public et ont dû se démasquer. Le Bernard l’hermite était le nageur Alain Bernard. Une révélation surprenante pour la giury, qui avait au départ misé sur une personne de petite taille, come Passe-Partout de «Fort Boyard». Il faut dire que le costume était relativiment étroit et bas. Et dire que le quadruple médaillé olympique misura 1m96 !

TF1 / cattura d’écran

Le poisson corail était, quant à lui, incarné par une autre personnalité sportive du monde aquatique. Comme l’avait deviné Alessandra Subet, il s’agissait de la navigatrice (et femme politique) Maud Fontenoy. Un costume – une fois de plus – bien adéquat et de circonstance pour le 1er avril.

TF1 / cattura d’écran

Des indici et des pronostics

Neuf autres stars se sont présentées face au jury. Et les pronostics sur leur identité vont déjà bon train, que ce soit au sein du jury ou sur Twitter…

La banana: Elle affermare avoir remporté plusieurs prix, mais ne jamais avoir été championne du monde. Dans le magnéto indexs, on a distingué une montre, une baguette de pain et des bills de banque. Su Twitter, i telespettatori sont encore dans le flowe. Au sein du jury, les noms d’Amélie Mauresmo o Surya Bonaly ont été cités.

Il cosmonauta: Son nom est souvent associé à la lune et on peut le voir au musée. «J’ai vu tous vos métiers de près», at-il déclaré. Il nome di Pierre Palmade aussi bien été évoqué par la giuria que par les internautes. Les Twittos ont aussi parlé d’Elie Semon et Mickael Youn.

cerf: Su l’a déjà vu aux NRJ Music Awards. Dans son magnéto indices, on a pu voir des sardines et un ange sur une épaule. Certi internauti misent sur Laurent Ournac ou Kad Merad. La giuria, plutôt sur Soprano o Claudio Capéo.

Il cammello: Elle a cumulé plus de 100 milioni di telespettatori. Su l’a déjà vue en tant qu’actrice. Son magnéto indexs dévoilait le nombre 20 et un bateau en papier. Les internautes penchent vers Alizée ou Sylvie Tellier, tandis que le jury parle de Laetitia Milot ou Claire Keim.

L’Arbre: Il souvent donné de la voix, mais aussi sollicité les nôtres. Il connu des terrains de jeux bien plus grands. Un dictionnaire et une petite statue de la liberté se cachaient dans son magnéto indices. Il nome di Gilbert Montagné a été évoqué aussi bien par le jury que par le public. Il pourrait égallement s’agir de Yannick Noah.

Le cochón: Il a perdu sa première finale. Dans la bande-annonce du program, son costume apparaît sur le court central de Roland-Garros. Dans son magnéto indici, su un distingué une médaille. Il ne fait pas partie du monde de l’athlétisme. Les jurés pensent notamment à Booder, tandis que les internautes peinent à s’accorder sur un nom.

Il coccodrillo: Il a déjà croisé tous les enquêteurs et ce n’est pas la première fois qu’il monte sur scène. Il n’est pas animatour télé. Les internautes sont assez convaincus qu’il s’agit de Mika, tandis que le jury pense notamment à Camille Lacourt ou Laurent Maitret.

Il papillon: Elle n’est pas humoriste. Une carte de deux de coeur et un cierge allumé se cachaient dans son magnéto indici. Gli interni pensent majoritairement à Denitsa Ikonomova, la giuria e l’evoqué Clara Morgane, Virginie Hocq et Valérie Bègue.

La tigre: Elle a incarné des personnages mitiques. Elle n’a remporté aucun César. Dans son magnéto indici, su a pu voir une jupe léopard. Entre Fanny Ardant, Michèle Laroque, Amanda Lear, Anny Duperey et Chantal Lauby, la giuria peine à se décider. Les téléspectateurs semblent assez d’accord avec le nom de Fanny Ardant.