Con la TV LG 48″ 4K, OLED è un prezzo imbattibile

Offrendo la sua gamma di TV OLED A2, LG consente alle persone con un budget limitato di godere di un’ottima qualità dell’immagine, oltre a finiture eleganti. E scommettendo su una piccola diagonale, il prezzo diventa ancora più interessante. Infatti, il TV LG OLED48A2 viene proposto a 699 euro invece di 999 euro in Rue du Commerce.

All’inizio dell’anno LG ha presentato tutta la sua linea di TV per il 2022. Tra i riferimenti agli OLED possiamo trovare, ad esempio, le serie premium C2 e G2, con modelli piuttosto costosi. Il brand sudcoreano non ha però dimenticato quelli con un budget più contenuto: è arrivata sul mercato la serie A2, che sostituisce la fortunata formazione A1, con televisori sicuramente meno potenti di C2 e G2, ma che ne rappresentano molti. vantaggi, come, ovviamente, un’eccellente qualità di visualizzazione. Al momento è possibile fare un ottimo affare di cui beneficia il modello LG OLED48A2 300 euro di sconto.

TV LG OLED48A2 in poche parole

Mini pannello OLED da 48″.

Compatibile con Dolby Vision, HDR10 e Dolby Atmos

Un sistema operativo ancora intuitivo

LG OLED48A2 TV inizialmente offerto a € 999 ora Offerto a 699€ in Rue de Commerce.

TV piccola, ma buona potenza

LG lo ha capito bene presentando per la prima volta televisori di queste dimensioni: i modelli da 48 pollici sono una soluzione ideale per ambienti piccoli. Quindi, il TV OLED48A2 ha un pannello con una diagonale di 121 cm, incorniciato da cornici molto sottili, anche invisibili, che consente di migliorare l’immersione. Ma il suo punto forte è chiaramente la qualità dell’OLED, con i suoi neri profondi, il contrasto infinito e i colori vivaci. Questa TV 4K HDR offrirà anche compatibilità con alcuni dei migliori standard video, come Dolby Vision IQ e HDR10 (ma non HDR10+). In termini di qualità del suono, abbiamo il diritto di emulare Dolby Atmos per un suono coinvolgente ed espansivo.

Il miglioramento dell’elaborazione delle immagini sarà supportato dal processore Alpha 7 di quinta generazione. Se è un po’ meno efficiente dell’Alpha 9, che fornisce la serie più avanzata del produttore, l’Alpha 7 produrrà comunque ottimi risultati e avremo sicuramente una buona misura di tutti i contenuti e una visione molto dettagliata. Inoltre, l’intelligenza artificiale completerà il lavoro per adattare efficacemente la qualità dell’immagine e del suono ai tuoi contenuti.

TV perfetta per film e serie, meno per giochi

Coloro che cercano una TV per poter giocare su una console di nuova generazione potrebbero rimanere delusi dalla TV LG OLED48A2, in quanto non ha una porta HDMI 2.1, che teoricamente consente 4K a 120 fps. I prodotti A2 hanno anche una frequenza di immagine di soli 60 Hz con connettori HDMI 2.0. I giocatori possono essere rassicurati un po’, tuttavia: questo televisore offre una funzione ALLM (Auto Low Latency Mode) per ridurre il più possibile la latenza e una velocità di risposta di 1 ms. Sarà presente anche un potenziatore di gioco.

Ma se vuoi semplicemente acquistare una TV per guardare film, serie e programmi nelle migliori condizioni, allora questo modello sarà molto efficace. Grazie a webOS, intuitivo e fluido come sempre, puoi goderti anche tutte le principali app di streaming. AirPlay 2 sarà disponibile anche per consentirti di trasmettere contenuti in streaming sulla tua TV da uno smartphone o un tablet. Infine, puoi anche beneficiare della compatibilità con Google Assistant, Amazon Alexa o HomeKit.

