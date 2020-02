Piano di Zona S1, Cuofano: “Nostri pagamenti in regola”

“I nostri pagamenti sono in regola. Sono dispiaciuto per i disagi subiti dalle famiglie”, il sindaco di Nocera Superiore, Giovanni Maria Cuofano incalza su quello che è uno dei temi scottanti in questi giorni nell’agro-nocerino, riferendosi al pagamento, o mancato tale, di alcune attività dei servizi sociali presso il centro anziani e disabili di Nocera Superiore da parte del Coordinamento del Piano di zona.

Una diatriba che ha messo in difficoltà le famiglie che usufruiscono dei servizi del Centro diurno di Via Vincenzo Russo.

“Ci chiediamo – tuona Cuofano – come mai, se c’è stata una gara che prevede una copertura economica e finanziaria, stiamo parlando di reperire le risorse e non invece di corrispondere semplicemente le risorse che sono state poste a base di gara?”.