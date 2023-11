Perché solo parlarne ti fa venir voglia di grattarti?

Basta leggere una lettera da scuola o menzionare l’argomento immediatamente per prudere. Come un impulso irrefrenabile… I pidocchi e le altre cimici agiscono così a distanza fino a provocare un prurito psicosomatico.

Questo è infatti ciò che il professor Laurent Messeri, direttore del Centro nazionale esperto del prurito e capo del dipartimento di dermatologia della CHRU di Brest, confermava nel 2019, all’etere di France Culture: “Non è sistematico ma alcuni tipi di personalità vengono identificati”. Più sensibili ad esso, come gli empatici o gli ossessivi in ​​particolare. »

Lo specialista avanza l’ipotesi di “una reazione protettiva ancestrale per evitare l’inquinamento, e la osserviamo anche nei primati ma anche nei cani, per esempio”. È stato dimostrato che si tratta delle stesse aree del cervello che si attivano come se il prurito fosse causato da veri parassiti o da una vera e propria malattia della pelle. »