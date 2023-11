Lab Santé: Come sostenere i settori che soffrono?

Il prossimo Health Lab, una mattinata di discussione su un argomento medico, si svolgerà il 7 dicembre dalle 8.30 presso la sede di Midi Libre. Crisi negli ospedali pubblici, carenza di personale negli istituti privati, sovraffollamento dei pronto soccorso, gestione delle cure non programmate, prolungata assistenza domiciliare per i pazienti anziani, tempi di attesa per una visita dal medico di famiglia, ma ancora di più tra gli specialisti, deserti medici e disparità di accesso alle cure ….Tutti i temi che verranno discussi attorno a due tavole rotonde alla presenza del Ministro della Salute e della Tutela della Comunità, Aurelien Rousseau.

La prima tavola rotonda riunirà i principali responsabili delle istituzioni pubbliche e private di Montpellier (CHU, Oc santé, Clinipole, Cap Santé, Aésio Santé). Considererai il delicato argomento delle difficoltà di reclutamento. Il modo in cui ciò influisce sull’accesso alle cure, ma anche sulle soluzioni che ciascuna persona mette in atto per trattarlo. La seconda tavola rotonda verterà sulla medicina generale e specialistica in città e in campagna. Secondo un sondaggio condotto dall’Ifop, il 74% dei francesi ritiene che il sistema sanitario sia in peggioramento. Quasi altrettanti affermano di aver già dovuto rinunciare alla consulenza. Attese sempre più lunghe per un consulto medico, ritardi di diversi mesi per alcune specialità come l’oftalmologia, la dermatologia o la ginecologia, casi di accesso iniquo alle cure in relazione ai meriti medici o alle condizioni sociali, sono molti altri argomenti che saranno discussi dal relatori, i nostri medici, infermieri, la cassa malattia o gli specialisti.

Che siate cittadini, professionisti o associazioni, vi aspettiamo numerosi a questo incontro finale dell’anno il 7 dicembre dalle 8:30 alla colazione nel Salone d’Onore Midi Libre.

La registrazione è gratuita e obbligatoria tramite questo link di registrazione: https://www.eventbrite.fr/e/billets-lab-sante-comment-soutenir-les-secteurs-en-souffrance-753218044447?aff=oddtdtcreator