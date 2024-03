Perché questa strada parigina è considerata una delle strade più belle del mondo?

Parigi è una delle destinazioni più ambite nel 2024. La capitale francese è famosa per la sua bellezza, i monumenti, i parchi e l'architettura haussmanniana… Tutti gli occhi saranno puntati su di lei dal 26 luglio all'11 agosto per via dei Giochi Olimpici . Se state programmando un breve viaggio a Parigi, dovrete sicuramente fermarvi in ​​Rue de Belleville, situata nel 20° arrondissement. La piazza, infatti, è considerata una delle strade più moderne del mondo, secondo una classifica stilata da Time Out, media broker di riferimento nel mondo del turismo.

Rimaniamo in Francia per scoprire nel video il più grande buffet aperto della Francia ad un prezzo basso:

“Una strada che non manca di bellezza”

Quali sono allora i punti di forza di Rue de Belleville? Secondo Time Out, “La strada non manca di bellezza. All'incrocio con Avenue Pyrénées, la Torre Eiffel sembra magica. Rue de Belleville è frequentata dai parigini perché riunisce alcuni dei migliori bar della capitale e anche Chinatown a Belleville dove si trovano anche cose molto buone da assaggiare. Suggerimento: arriva prima del tramonto e preparati a restare per la notte“.

Rue de Belleville è particolarmente dinamica grazie ai suoi bar, ristoranti, gastronomie e negozi. Il canale di notizie 24 ore su 24 BFM Île-de-France si è recato in Rue de Belleville per cercare di capire perché questo posto è così bello. I residenti descrivono la loro strada nei seguenti termini: “È molto vivace, ci sono molti gruppi demografici diversi, giovani e anziani. Puoi fare tantissime cose, sederti in terrazza per un drink la sera, avere un buon ristorante” dice un residente. Un altro inseguimento: “È sempre affollato e non ho mai paura quando torno a casa a tarda notte. Siamo vicini di casa, ci incontriamo e poi ci sorridiamo. Siamo felici di vederci, è bello!Un residente sottolinea la vita del quartiere di Rue de Belleville: “C'è tutto ciò di cui hai bisogno qui!“.

Molte opere d'arte di strada adornano anche Belleville Street. Sulla facciata scoprirete il volto di Edith Piaf, una bambina che lancia stelle, ma scoprirete anche un'opera dell'artista Penn dove scrive “Dobbiamo stare attenti alle parole”.

Dove bere e mangiare?

Rue de Belleville ha degli indirizzi buoni, ma dove è consigliabile andare a mangiare? Time Out suggerisce di andare al Combat (n. 63) per bere qualcosa, soprattutto cocktail. Forse sceglierai il cocktail Soleil Vert di riso shocho, kiwi, finocchio, lime o matcha, o il cocktail Paris-Oaxaca di mezcal, frutto della passione, bitter all'arancia francese, lime o bitter. Se sei un fan dei vini naturali, i media ti suggeriscono di andare a La Cale (n. 113).

E se avessimo fame? Per un assaggio del buon cibo da strada, dirigetevi a Mian Guan (n. 34). Il negozio non sembra un granché, ma secondo le recensioni che ho letto online puoi mangiare i migliori noodles e le migliori zuppe della zona. Anche le tagliatelle sono fatte in casa. La buona notizia è che alcune zuppe costano solo 8 €.

Autentica, cosmopolita e gourmet, Belleville ha tutto. Puoi concludere la tua visita trascorrendo un po' di tempo a Belleville Park. Per scoprirlo dovrete lasciare rue de Belleville, ma dieci minuti a piedi valgono la deviazione. Inaugurato nel 1998, il luogo offre una delle viste panoramiche più belle della capitale francese. Si possono ammirare più di 1.200 alberi e arbusti. Il luogo parigino perfetto per godersi l'arrivo della primavera.

Non perdere nessuna notizia sullo stile di vita sosoir.lesoir.be Iscriviti ora alle nostre newsletter tematiche Cliccando qui.