Ci sono così tante somiglianze tra Jujutsu Kaisen e il gioco di ruolo di Square Enix che è chiaro che l'autore del manga è un fan!

Fin dalla sua uscita, la serie anime Jujutsu Kaisen ha affascinato i fan di tutto il mondo con la sua grafica oltre ogni aspettativa e i suoi personaggi indimenticabili. Tuttavia, l’ultimo avvistamento ha suscitato entusiasmo tra i fan di entrambi gli universi. Il mangaka dietro questo fenomeno potrebbe trovare ispirazione in una delle serie di punta di Square Enix.

Jujutsu Kaisen si è rapidamente affermato come un gioco shonen moderno imperdibile, affascinando i lettori con il suo mix di combattimento, mistero e soprannaturale. In un genere in cui ogni elemento dell'universo è progettato con cura, è naturale che i fan si chiedano da dove provengano le ispirazioni dell'autore. Recentemente è apparso su YouTube un video che mette a confronto Jujutsu Kaisen con il popolare universo di Kingdom Hearts. Anche se questo collegamento può sembrare strano, è facile crederlo!

Ci sono troppe somiglianze per essere una coincidenza

Questo video, pubblicato due mesi fa, ha suscitato diffuse polemiche sui social media. Secondo il suo creatore, è innegabile che il famoso cacciatore di classe S, Gojo Satoru, interpreti una versione del popolare personaggio secondario di Kingdom Hearts, Riku. “Finalmente qualcuno ha notato quanto le attività siano simili!” esclamò un fan di Platform X. All'inizio, la comunità pensava che Gojo traesse ispirazione da un altro famoso maestro, Kakashi di Naruto. Tuttavia, l’arrivo di questa nuova prospettiva ha sconvolto le ipotesi precedenti. Fatto curioso, Nobara di Jujutsu Kaisen e Kairi di Kingdom Heart condividono la stessa doppiatrice nel doppiaggio francese!

Un'immagine che mette a confronto Satoru Gojo con Riko

Allo stesso modo, il temibile cattivo Sukuna presenta sorprendenti somiglianze con il cattivo della serie Square Enix, Ansem. Questa volta, gli spettatori riconoscono le somiglianze nelle loro capacità. Nell'universo di Kingdom Hearts, gli antagonisti spesso hanno la capacità di mandare gli eroi in un'altra dimensione, Che è un aspetto che stranamente risuona con la meccanica centrale di Jujutsu KaisenAmpliare il territorio. '

Presunte ispirazioni

Un'immagine che mette a confronto il nen di Hunter X Hunter con l'energia spirituale del jujutsu

Gege Akutami, infatti, trova la sua ispirazione soprattutto nel lavoro dei suoi anziani. L'energia mistica, un elemento cruciale in Jujutsu Kaisen, sembra essere ispirata al concetto di Nona Trovato in Hunter x Hunter Questo potere, che i personaggi utilizzano per eseguire tecniche straordinarie, invoca con forza i principi di Nen, rafforzando così i legami tra questi due universi. Nello stesso modo, Estensione regionale Il Jujutsu Kaisen presenta sorprendenti somiglianze con il Bankai di Bleach. Queste due tecniche consentono agli utenti di liberare tutto il loro potenziale, mostrando una potenza straordinaria oltre i limiti normali. Questa partita è tra Jujutsu Kaisen e Bleach Evidenzia l'influenza reciproca tra le opere di Jiji Akutami e altri famosi mangaka, Arricchendo così l'esperienza dei lettori con saluti sottili e riferimenti intelligenti.