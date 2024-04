Perché questa settimana è cruciale per Bitcoin

Tra il 19 e il 21 aprile, Bitcoin dovrebbe iniziare un nuovo ciclo.

Settimana cruciale per Bitcoin, che vedrà il nuovo “halving” tra il 19 e il 21. Si capisce da questa riduzione la sua “produzione”.

Bitcoin utilizza effettivamente un sistema di convalida delle transazioni “proof of stake”. Utilizzando questo modello, i minatori “convalidano” le transazioni blockchain e vengono ricompensati con bitcoin “prodotti”. Il sistema è stato progettato in questo modo quando è stato creato da Satoshi Nakamoto, il creatore di Bitcoin la cui identità rimane sconosciuta.

Ogni 210.000 blocchi estratti, la ricompensa ricevuta dai minatori diminuisce. Se i minatori originariamente ricevessero 50 BTC per blocco estratto, la ricompensa continuerà a diminuire. Attualmente, i minatori ricevono 6,25 BTC ogni volta che viene estratto un Bitcoin. Tra il 19 e il 21 aprile, questa ricompensa aumenterà a 3.125 BTC.

Questo calo della produzione di Bitcoin finora ha sempre influito sul prezzo. Perché i “minatori” rivendono i loro guadagni molto rapidamente sui principali scambi, garantendo così un flusso costante di Bitcoin in vendita. Pertanto, ogni “ribasso” tende a far salire i prezzi, poiché ci sono meno nuovi Bitcoin in vendita… ed è proprio questo “ribasso” che generalmente segnala l'inizio di un nuovo mercato rialzista, o “mercato rialzista”. Storicamente, i prezzi del Bitcoin e delle altre criptovalute sono sempre aumentati dopo gli halving. Pertanto, questa settimana tutti gli occhi sono puntati su Bitcoin, che potrebbe ancora una volta dare il via a un nuovo sorprendente boom.