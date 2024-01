Perché non dovresti eseguire l'ultimo aggiornamento di Windows?

Per alcuni utenti, l'installazione dell'aggiornamento KB5034123 non è riuscita. In altri casi, si ottengono errori fastidiosi…

L'ultimo aggiornamento di Windows 11 dovrebbe risolvere diverse vulnerabilità della sicurezza. Tuttavia, può causare alcuni problemi che potrebbero indurti ad aspettare un po' prima di aggiornare il tuo computer. Secondo gli utenti di Reddit.

Innanzitutto, coloro che vogliono assolutamente tentare l'installazione, potrebbero semplicemente non riuscirci. Infatti, per alcuni utenti, qualsiasi tentativo di installare l'aggiornamento genera un messaggio di errore (solitamente 0x800f081f o 0x80188309). Altri saranno in grado di avviare l'installazione solo per poi interromperla improvvisamente a metà e attivare nuovamente un messaggio di errore.

Per coloro che sono riusciti a installare il suddetto aggiornamento, i bug li aspettano nelle vicinanze. Il problema più comune è che il suono si interrompe improvvisamente durante l'esecuzione di un'attività che richiede l'uso del suono (ad esempio, mentre si gioca a un videogioco). Questo tipo di errore può essere corretto in un solo modo: disinstallando l'aggiornamento.

Se, a lungo termine, è meglio aggiornare per i vantaggi di protezione dalle vulnerabilità che offre, è meglio aspettare un po', se non è ancora installato, per attendere la correzione da parte di Microsoft.

