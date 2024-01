Apple ha rilasciato iOS 17.3 per aumentare la protezione in caso di furto

Lunedì sera Apple ha rilasciato iOS 17.3, un importante aggiornamento che migliora la sicurezza dell'iPhone e del suo proprietario. La novità principale è la “Protezione dal furto del dispositivo” che richiede l'identificazione biometrica per accedere ad alcuni dati sensibili… ben fatto!

“La protezione dal furto del dispositivo aggiunge sicurezza al tuo iPhone e al tuo ID Apple richiedendo l'autenticazione Face ID o Touch ID (senza possibilità di utilizzare un passcode se fallisce) per eseguire determinate azioni”, ha scritto Apple nella sua nota di aggiornamento.

Con un periodo di sicurezza

Inoltre, “il periodo di sicurezza prevede una prima autenticazione con Face ID o Touch ID, attendendo un'ora, e poi una seconda autenticazione biometrica prima di eseguire operazioni sensibili, come la modifica del codice del dispositivo o della password dell'ID Apple”, si legge nello stesso testo.

Ma non è tutto, poiché iOS 17.3 introduce anche un nuovo sfondo Unity, che dovrebbe celebrare la storia e la cultura della comunità nera nel Black History Month. Infine, è possibile collaborare alle playlist invitando gli amici ad aggiungere, riorganizzare ed eliminare brani.

Aggiornamento previsto

Questo aggiornamento è stato atteso da molti utenti. In effetti, la protezione antifurto è una funzionalità che mancava. Questo aggiornamento rappresenta quindi un importante passo avanti nella protezione dei dati degli utenti al di là di altre funzioni, come la localizzazione dei propri dispositivi o altro.

Tuttavia, Perplexity sottolinea che il debutto di iOS 17.3 è stato piuttosto difficile. La versione beta dell'aggiornamento ha dovuto essere rimossa dai server Apple dopo che gli utenti hanno segnalato bug sui loro iPhone, come menzionato in questo articolo. In ogni caso, non dimenticare di aggiornare!

Xavier Studer con Perplexity.ai