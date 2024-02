Carlo III malato di cancro: il principe William ringrazia gli inglesi per la loro “compassione”

Mercoledì Guglielmo ha ripreso gli impegni reali pubblici, con il difficile compito di riempire il vuoto lasciato dall'assenza del re Carlo III, costretto a dimettersi.

Meno di 18 mesi dopo essere salito al trono, il re 75enne ha iniziato lunedì il trattamento per un tipo di cancro non identificato.

Re Carlo III rivela di avere un cancro e suo figlio Harry andrà a trovarlo: segno della “gravità della sua condizione”?

Se continuerà alcuni dei suoi doveri amministrativi, sarà assente dalla vita pubblica per un periodo indefinito, e martedì è uscito nella sua residenza di campagna a Sandringham, nell'Inghilterra orientale.

Come una sorta di destino che lo attende quando succederà a suo padre, William (41 anni) ha consegnato le medaglie al Castello di Windsor mercoledì mattina, nella sua prima apparizione ufficiale in tre settimane.

Il Principe di Galles si era ritirato a causa dell'operazione subita dalla moglie e per prendersi cura dei loro tre figli piccoli, George, Charlotte e Louis.

Kate, 42 anni, è stata ricoverata in ospedale il 16 gennaio per un intervento chirurgico addominale. Ancora non si conoscono le ragioni di questo intervento, ma secondo i media britannici non si tratta di cancro.

La principessa sta trascorrendo il periodo di convalescenza nella casa di famiglia a Windsor, a ovest di Londra. La ripresa delle attività non è prevista prima di Pasqua, 31 marzo.