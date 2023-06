‘Grazie Christian’: è l’ultimo giorno di Christian de Pape al microfono di Bel RTL dopo 32 anni in onda

È una pagina di RTL e in particolare Bel RTL converte. Christian De Pape esegue il suo ultimo spettacolo venerdì dopo 32 anni al Mic di Bruxelles. National Creek si sta ritirando e RTL sta organizzando uno speciale per questo, “Grazie Christian”.

“La radio deve andare per la sua strada”

Bel RTL ha deciso di onorare questo ospite pionieristico venerdì per il suo ultimo giorno prima del suo grande ritiro. “Mi mancheranno terribilmente i colleghi, gli studi e gli ascoltatori”.Ha confessato al giornalista Laxmi Lotta. “Ma, qui, c’è la vita dopo, a quanto pare (…) La radio deve continuare per la sua strada, il mio futuro personale ha poca importanza rispetto a quello di Bel RTL.”

Sempre modesto, Christian de Babe pianifica una volta in pensione Leggere, viaggiare e prendersi cura della sua compagna Brigitte.

Probabilmente Christian De Paepe tornerà in studio di tanto in tanto, in particolare per spostare la Golden Records di Télévie.