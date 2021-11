Perché non ci sono più Nutella o Oreo in alcune sezioni?

I problemi di approvvigionamento nella distribuzione di massa causano molte carenze e il ritorno alla normalità non è per domani. Quindi i consumatori faticano a trovare i loro prodotti preferiti e le trattative per la fissazione dei prezzi avviate dalla grande distribuzione con i produttori sono lungi dall’aiutare le cose.

A Colruyt, questo è particolarmente rimasto con la gamma Ferrero, motivo per cui ora è impossibile trovare sugli scaffali barattoli da 400 g di Nutella.

Un altro scontro condotto da Colruyt con il gruppo Mondelez sta causando problemi di approvvigionamento anche per i marchi Oreo, Lu, Côte d’Or e Milka.

Non meno di 27 prodotti sono ora disponibili tramite Collect & Go e molti buchi appaiono sugli scaffali, rivelano i nostri colleghi di Tijd. Non è la prima volta che le trattative tra un rivenditore e un produttore sono state così tese e hanno portato a carenze temporanee. Colruyt resta convinto che si raggiungerà un accordo, però, senza commentare la durata delle trattative.