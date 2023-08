Perché mangiare da soli al ristorante è un assoluto tabù?

Gli eroi mangiano da soli. In After Hours di Scorsese, tutto inizia con Paul Hackett seduto da solo in uno snack bar con un libro di Henry Miller. In Grease è sola cena Quel francese è pieno del suo bel trambusto rosa. Quando il testardo critico culinario Anton Ego riscopre con stupore la ricetta della sua infanzia a Ratatouille, è anche davanti a lui. In The Lonely Guy, cenare da solo in un elegante ristorante si trasforma in un’esperienza sociale per Steve Martin, mentre gli occhi dell’intera sala si concentrano su di lui. Edward Hopper ha reso questo soggetto una storia drammatica nel suo dipinto Nighthawks. All’angolo della strada, attraverso una finestra illuminata cenaUn uomo curvo che indossa un cappello si appoggia da solo al bar. Quando la solitudine diventa isolamento e viceversa?

Sì, la cultura popolare è riuscita ad abbellire la solitudine al punto da renderla romantica, misteriosa e persino decisamente affascinante. Nel mondo reale, mangiare da soli in un ristorante è quasi come un’esperienza di pre-morte. Anche i più introversi tra noi ci pensano due volte, e preferiscono comunque l’opzione Uber Eats sul divano, lontano dagli sguardi della pietà. Tuttavia, secondo i dati, il 30% dei pasti consumati nei ristoranti vengono consumati da soli Gruppo NPD, una società specializzata nell’analisi dei consumatori. Ma chi sono questi appassionati isolati che suscitano diffidenza e invidia?

“Sono fuori dagli occhi del pubblico, lo sto facendo per me stesso.”

“Ho iniziato a mangiare da solo nei ristoranti quando io e i miei amici frequentavamo università diverse, e non conoscevo più molte persone a Bruxelles.”dice Maureen, 22 anni. “La prima volta hai l’impressione di essere spacciato. Oggi mi diverto molto a seguire il mio ritmo. Penso che bisogna andare passo dopo passo, prima prendendo un caffè, poi pranzando a tavola e poi magari vivendo l’esperienza completa in un ristorante.” “. Stessa storia per Antoine, 35 anni: “La prima volta che sono andato in un ristorante da solo, è stato per la pasta da Nona. I miei amici non c’erano quella sera, quindi ho deciso di andare comunque. Ho sentito subito un enorme senso di libertà. Quindi ho continuato. Osservo i passanti e immagino la loro vita. A volte rimango in silenzio, perso nei miei pensieri, a volte comunico con il cameriere o con i clienti sul posto. “Viaggio spesso all’estero da solo.”“Audrey, 30 anni, dice. “Trovo più facile andare in un ristorante da solo nelle grandi città come Montreal che tornare a casa a Bruxelles, dove ho paura di incontrare un conoscente che potrebbe chiedersi cosa sto facendo da solo. All’inizio, ovviamente, ho mangiato da solo con me stesso per ripicca, e oggi dico: “È solo per divertimento. Mi sono isolato dagli occhi della gente, e l’ho fatto per me”.

Si tratta di una tendenza che non è unanime

Per quanto riguarda i ristoratori, cosa ne pensi? A Barcellona, ​​diversi locali della via Blai e del quartiere dell’Eixample hanno fatto notizia per aver deciso di vietare l’ingresso ai singoli clienti, turisti e clienti abituali. Se l’azione sembra andare controcorrente amore per se stessi In questo momento, ciò avviene in un contesto caratterizzato da tre anni di isolamento e da una crisi energetica. Tuttavia, un singolo cliente ti priva di una preziosa copertura aggiuntiva.

La proliferazione dei concetti di “condivisione del cibo” potrebbe suggerire che l’esperienza del ristorante solista non ispira certamente l’HoReCa. Allo stesso tempo, il numero di indirizzi che offrono bar con seggioloni è in costante aumento. Il modello giapponese dell’izakaya – una cucina centrale organizzata in un tavolo attorno al quale i clienti si siedono in modo informale – si sta sviluppando sempre più nelle città più grandi. Anche l’alta cucina ci è entrata. A Bruxelles, l’ex stellato BonBon, ribattezzato Menssa, ha adottato questa originale organizzazione dello spazio. Per i single si crea una nuova dinamica: guardiamo lo spettacolo in cucina, ci commiseriamo con il cameriere o chiacchieriamo con gli sconosciuti seduti accanto a te. Secondo uno studio da lui condotto Il tavolo è aperto Nel 2015 il numero di prenotazioni per tavoli singoli è aumentato del 62% in due anni. In Francia, la guida ai ristoranti ha da tempo una sezione “Mangiare da soli”.

Goditi la solitudine

La crescente personalizzazione di alcune grandi città ha anche incoraggiato il consumo dei pasti faccia a faccia con il proprio piatto. In Belgio, il 36% delle famiglie belghe è ora composto da una persona, ovvero un quinto in più rispetto a 30 anni fa. Single, vedove, studenti Erasmus, famiglie monoparentali e lavoratori itineranti ora condividono. Anche in Giappone – il paese del “bingo-mishi”, ovvero del mangiare da soli in bagno per paura della pietà – questa usanza si sta gradualmente facendo strada. È apparsa anche Hitori Shabu Shabu Ichi, una catena di ristoranti che serve piatti pensati appositamente per una persona. Su TikTok, l’hashtag #SoloDate mostra i netizen che si godono una cena romantica. Cominciarono infatti ad apparire libri di ricette per privati, come il libro Tafel voor éen, della scrittrice fiamminga Nathalie Le Blanc. La solitudine può finalmente essere vista come una scelta piuttosto che come una triste inevitabilità?

“Viviamo in una società comunitaria. Questo atto, che in qualche modo va contro le norme abituali, risveglia tutta una serie di paure e ansie che portiamo dentro di noi, quelle legate all’abbandono e al rifiuto, o anche le vecchie delusioni che associamo a solitudine.” Anne-Françoise Molemans spiega. Secondo lo psicoterapeuta e fondatore Centro emergenzePuò sorgere anche un sentimento di invidia o gelosia. “Questa persona sa come fare qualcosa che ci impediamo di fare o che non possiamo fare.”. L’esperta spiega inoltre di riscontrare questo problema in molti pazienti che soffrono di solitudine. “Si impediscono, senza nemmeno rendersene conto, di andare al cinema o al ristorante, per non esporsi agli sguardi degli altri”.Lo spiega l’esperto che consiglia di aggirare questo “divieto” integrale. Secondo lei, tutti dovrebbero provare questa esperienza almeno una volta, per potenziarsi e andare contro le raccomandazioni sociali imposte. Anche se questo significa godersi un po’ l’arroganza e la sfacciataggine di questo atto liberatorio. chi lo sa ?

